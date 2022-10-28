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Ahırdan bozma ev için istenen kira şoke etti: Duvarlar yıkılıyor, hayvan bağlasan durmaz

28.10.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harabe gibi eve istenen kira sosyal medyada olay yarattı. İstanbul'da artan kira fiyatlarında adeta son noktaya gelindi. Esenler'de bulunan duvarları yıkık dökük olan adeta harabeye dönmüş ev için istenen kira ücretini duyanlar inanamadı. Evi görenler "Hayvan bağlasan durmaz" yorumları yapsa da evi tutmak için arayanlar, indirim yapamayacağını belirten emlakçıyı duyunca daha da şoke oldu. İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o ev ilanı...

Ahırdan bozma ev için istenen kira şoke etti: Duvarlar yıkılıyor, hayvan bağlasan durmaz

Kiralık ev fiyatları aldı başını gitti ama istenen fiyatlarda gelinen son nokta herkesi şoke etti. Ahırdan bozma ev için istenen kira ücretini gören inanamazken, evin fotoğrafları dehşete düşürdü. Evi görenler 'Hayvan bağlasan durmaz, ahırdan biraz hallice' yorumlarında bulundu.

HARABEYE DÖNEN EV İÇİN AYLIK 4 BİN TL KİRA İSTENİYOR

Sosyal medyada olay yaratan Esenler'deki kiralık ev ilanında kira ücreti olarak aylık 4 bin TL istendi.

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Show Haber'de yer alan habere göre; odaları harabeye dönen ve duvarları yıkılmak üzere olan ev için bir de 4 bin TL depozito ücreti talep edildi.

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TEPKİLER GELİNCE EMLAKÇI PERDE ÇEKTİ

İlan büyük tepki toplayınca emlakçı yayından kaldırdı. Evin içerisi gözükmesin diye de perde çekti.

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Öte yandan evi tutmak için arayan bir vatandaş ise emlakçının pazarlık yapamayacağın belirmesiyle bir kez daha da şoke oldu.

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Esenler Kira ev ilanları

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