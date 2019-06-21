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Ahırı spor salonuna çevirip, plastik bidonlardan kum torbası yaptılar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Emirhan ve Hasan Taş kardeşler, köylerinde spor salonu olmayınca ahırı spor salonuna çevirdi. Plastik bidonlardan kum torbası yapan kardeşler, tahtadan barfiks ve dambıl yapıp araç lastikleri ile kas çalıştı.

Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı Başalan köyünde ikamet eden 12 yaşındaki Emirhan Taş ve 8 yaşındaki kardeşi Hasan Taş köylerinde spor salonu olmayınca el ele verip ahırı spor salonuna çevirdi.

Naylondan eldiven yapan kardeşler, plastik bidondan yaptıkları kum torbasını barfiks olarak kullandıkları tahtaya asıp yumruklamaya ve tekmelemeye başladı. Daha sonra zıplayıp tahtaya tutunan kendileri küçük ama hayalleri büyük olan kardeşler burada barfiks çekti.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Yine plastik şişelerden yaptıkları dambılları ellerine alan kardeşler bir süre çalıştı. Kardeşler daha sonra yine plastik şişelerin içine doldurdukları kumdan yaptıkları halteri kaldırarak çalışmalarını sürdürdü. Kardeşler daha sonra araç lastiklerini kaldırarak günlük sporlarını tamamladı. Emirhan ve Hasan Taş kardeşlerin hayallerini gerçekleştirdiği bu çalışma görenlerin içini ısıttı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kum torbası Çocuk

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