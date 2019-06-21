Ahırı spor salonuna çevirip, plastik bidonlardan kum torbası yaptılar

Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı Başalan köyünde ikamet eden 12 yaşındaki Emirhan Taş ve 8 yaşındaki kardeşi Hasan Taş köylerinde spor salonu olmayınca el ele verip ahırı spor salonuna çevirdi.
Naylondan eldiven yapan kardeşler, plastik bidondan yaptıkları kum torbasını barfiks olarak kullandıkları tahtaya asıp yumruklamaya ve tekmelemeye başladı. Daha sonra zıplayıp tahtaya tutunan kendileri küçük ama hayalleri büyük olan kardeşler burada barfiks çekti.
HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ
Yine plastik şişelerden yaptıkları dambılları ellerine alan kardeşler bir süre çalıştı. Kardeşler daha sonra yine plastik şişelerin içine doldurdukları kumdan yaptıkları halteri kaldırarak çalışmalarını sürdürdü. Kardeşler daha sonra araç lastiklerini kaldırarak günlük sporlarını tamamladı. Emirhan ve Hasan Taş kardeşlerin hayallerini gerçekleştirdiği bu çalışma görenlerin içini ısıttı. (İHA)
Ünlü çiftten akılalmaz istek! Bir anda 3 bin takipçi kaybettiler
Para dolu çantayı çaldılar, peşlerine düşen polisle çatıştılar
Mülakat soruları büyük tepki çekmişti! İSKİ'den açıklama geldi
'Dünyanın 7 Harikası' bugün olsa nasıl görünürdü?
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Uzmanlar uyarıyor: Bir anda öldürüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum