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“Ahirim Sensin” türküsünün gerçek hikayesini biliyor musunuz? Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın bir anısından ortaya çıktı

Seray Üstün Seray Üstün
15.04.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm ülkenin sevgi ve saygısını kazanan Neşet Ertaş bir halk ozanı olarak kabul ediliyor. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu büyük ustanın bütün eserleri hala aynı saygıyla devam ediyor. Neşet Ertaş her zaman kendisi gibi bir müzisyen olan babası Muharrem Ertaş’ın izinden gitti. İkilinin arasındaki ilişki “Ahirim Sensin” türküsüne de ilham oldu.

“Ahirim Sensin” türküsünün gerçek hikayesini biliyor musunuz? Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın bir anısından ortaya çıktı

Bir dönem baba-oğlun arası Neşet Ertaş’ın Leyla isminde bir kıza aşık olması ile bozuldu. Aralarında bir gerginlik doğan baba ve oğul çareyi türküler aracılığıyla iletişim kurmakta buldu. Bu aşık atışmasının sonucunda ise binlerce kez dinlenen ve her dinleyişinde insanları bambaşka diyarlara götüren “Ahirim Sensin” türküsü ortaya çıktı.

Bu aşık atışmaların hikayesi aslında Neşet Ertaş’ın Leyla’ya aşık olduğunu babasına söylemesi ile başlar. Baba Muharrem Ertaş, duruma şiddetle karşı çıkar ve oğluna ‘evladım’ hitabıyla bir türkü yazar:

“Temiz ruhlu, saf kalplisin şöhretsin
Hakkın vardır evlenmeye evladım
Mevlam sana yapanları kahretsin
Aslı bozuk alma dedim evladım

Dokunsalar nazif tene kir gelir
Bizden önce ceddimize ar gelir
Köle olmak şanımıza zor gelir
Aslı bozuk alma dedim evladım”

Babasının sevdiği kıza ‘aslı bozuk’ demesi Neşet Ertaş’ı inanılmaz bir şekilde yaralar. O da babasına ‘analar insandır, biz insanoğlu’ diyerek yazdığı türküyle cevap verir:

“Ulu arıyorsan analar ulu
Sevmişiz biz onu olmuşuz kulu
Analar insandır biz insanoğlu
Aslı bozuk deme gel şu insana

Aşkı kimden aldın sevgiyi kimden
Aslı bozuk deme gel şu insana
Soracak olursan eğer ki benden
Aslı bozuk deme gel şu insana

Yazımızı felek yazdı Mevlâdan değil
Senin dediklerin evladan değil
Her hata suç bende Leyla’dan değil
Aslı bozuk deme gel şu insana”

Muharrem Ertaş, oğlunun ‘ulu ana’ göndermesine boyun eğer ve ‘Küsmedim Neşedim kahrettim sana’ sözleriyle üzüntüsünü anlatır:

“Küsmedim Neşedim kahrettim sana
Baban değil miydim sormadın bana
Olan olmuş yavrum ne deyim sana
Sen aklını yitirmişin evladım”

Neşet Ertaş babasının karşı çıkmalarına rağmen Leyla ile evlenir. Ancak bir süre sonra ayrılırlar. Bu ayrılığın sonucunu ve hikayesini anlatan “Ahirim Sensin” türküsü günümüze kadar ulaşır.

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Anahtar Kelimeler:
Neşet Ertaş
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