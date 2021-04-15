“Ahirim Sensin” türküsünün gerçek hikayesini biliyor musunuz? Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın bir anısından ortaya çıktı

Bir dönem baba-oğlun arası Neşet Ertaş’ın Leyla isminde bir kıza aşık olması ile bozuldu. Aralarında bir gerginlik doğan baba ve oğul çareyi türküler aracılığıyla iletişim kurmakta buldu. Bu aşık atışmasının sonucunda ise binlerce kez dinlenen ve her dinleyişinde insanları bambaşka diyarlara götüren “Ahirim Sensin” türküsü ortaya çıktı.

Bu aşık atışmaların hikayesi aslında Neşet Ertaş’ın Leyla’ya aşık olduğunu babasına söylemesi ile başlar. Baba Muharrem Ertaş, duruma şiddetle karşı çıkar ve oğluna ‘evladım’ hitabıyla bir türkü yazar:

“Temiz ruhlu, saf kalplisin şöhretsin

Hakkın vardır evlenmeye evladım

Mevlam sana yapanları kahretsin

Aslı bozuk alma dedim evladım

Dokunsalar nazif tene kir gelir

Bizden önce ceddimize ar gelir

Köle olmak şanımıza zor gelir

Aslı bozuk alma dedim evladım”

Babasının sevdiği kıza ‘aslı bozuk’ demesi Neşet Ertaş’ı inanılmaz bir şekilde yaralar. O da babasına ‘analar insandır, biz insanoğlu’ diyerek yazdığı türküyle cevap verir:

“Ulu arıyorsan analar ulu

Sevmişiz biz onu olmuşuz kulu

Analar insandır biz insanoğlu

Aslı bozuk deme gel şu insana