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Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.05.2018 15:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu divan kurulunda önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, kulübe ihtarname çeken Burak Yılmaz'ı sert bir dille eleştirdi.

Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu divan kurulunda önemli açıklamalar yaptı.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Burada bir plan ile yürüme şansımız yok. Kur farkı faiz gideri 80 milyon. Kulübün kendi giderleri 60 milyon. Bizim açığımız 200 milyon civarında dolanıyor. Gelirken ne söyledim? Öncelikle borçların yapılandırılması. Bizim mevcut gelirlerimizde 8 seneden önce bu nakit girişiyle kulübün içinden çıkması mümkün değil. Diğer taraftan aldığımız 80 milyonluk kredi ise 8 yıllık kredi. Geldiğimiz günden itibaren 20 milyonluk ödeme yaptık. Futbolculardan şunu rica ettik; 15 Mayıs'a kadar ödemelerinizi yapacağız. 8 -9 futbolcumuz 5 ay bekledi ama 30 Nisan'da ihtar çekti. Trabzonspor’un kredi alma şansı yok. 2024’ün arkasına sarkmaya başladı teminat gösterebileceği şeyler. Bir Türk futbolcumuz ayın 16’sında kulübe ihtarname çekti. Ben Trabzonspor’un kaptanıyım para için başka bir kaptanın arkasında sahaya çıkmam diyen bir futbolcu. İşte geldiğimiz nokta.

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