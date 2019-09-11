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Ahmet Ağaoğlu: Dileğimiz başarı merdivenlerini tırmanmak

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, dileklerinin bundan sonra hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak olduğunu belirtti.

Ahmet Ağaoğlu: Dileğimiz başarı merdivenlerini tırmanmak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, hep birlikte futbol dolu günlere geri döndüklerini aktararak, ağustos ayının Trabzonspor için oldukça yoğun geçtiğini kaydetti.

Cemil Usta Sezonu ile yeni bir futbol mevsimine daha "merhaba" derken, Avrupa sahnesine de uzun bir aranın ardından ilk adımı attıklarını dile getiren Ağaoğlu, "UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya'nın güçlü temsilcisi Sparta Prag'ı elemeyi başardık. Bir sonraki etap play-off turunda ise rakibimiz Yunanistan'ın köklü kulüplerinden AEK idi. Atina'daki ilk maçta aldığımız galibiyetin ardından kendi evimizde AEK'yı eleyerek gruplara kalmayı başardık. Dileğimiz bundan sonra hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarı merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak." ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor'un güçlü bir camia olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün güzel günlerden geçiyor ve geleceğe daha umutlu bakabiliyorsak bunu camiamızın büyüklüğüne, tarihimizden, ilke ve değerlerimizden gelen güce borçluyuz. Lig ve Avrupa maratonunun başında olmamıza rağmen, Trabzonspor'un kamuoyunda çizdiği pozitif imaj, bugün hepimizi heyecanlandırıyor. Kombine ve forma satışlarında yakaladığımız grafik, yeni transferlerimizin takıma hızlı adaptasyonu, gençlerimizin azim, mücadele ve saha dışına dahi taşan futbol coşku ve tutkusu güzel günlerin geleceğine dair ümit veriyor."

Tüm bu güzel gelişmelere rağmen hiçbir konuda acele etmemeleri gerektiğine işaret eden Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünlere gelebilmek için gösterdiğimiz sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam edebilmeliyiz. Bunu başarabilir, sabır gösterip aynı zamanda takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürebilirsek sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu kulübün başkanı ve bir neferi olarak benim bundan en ufak bir şüphem yok. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun bordo-mavili camiamıza hayırlı olmasını, taraftarlarımızın sahada her daim görmeyi arzu ettikleri çalışkan, mücadeleci ve 'takımdaş' bir takımı bu sezon boyunca izleyebilmelerini temenni ediyorum. Ayrıca bu ay okulları açılan tüm yavru fırtınalara güzel ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum.''

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Spor Toto Süper Lig ahmet ağaoğlu Trabzonspor

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