Ahmet Ağaoğlu: Kulüp başkanlarının kafasında ciddi endişeler var

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, vakfın Maslak’taki ofisinde gerçekleştirildi. Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 13 hakem ile ilgili verdiği karar ve yayın ihalesinin konuşulduğu toplantıya; Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Sara katılırken diğer kulüp başkanları ise çevrimiçi olarak toplantıda yer aldı.

Ahmet Ağaoğlu, düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Bugünkü toplantının 2 ana gündem maddesi vardı. Birisi MHK’nin aldığı karar. 8 başkan fiilen 8 başkan da çevrimiçi olarak katıldı. Barcelona’ya iner inmez Burak başkanımız da toplantıya iştirak etti. Toplantıda olmayan kulüplerimiz ise Konyaspor ve Alanyaspor’du. Görüş ayrılıkları olmasına rağmen, genellikle kulüp başkanlarımız MHK’nin aldığı karar ile alakalı olarak endişelerini dile getirdiler. Bu konuda hemen hemen bütün kulüpler hem fikirdi zamanlama açısından. Şekil olarak da tabii ki detaylı olarak hangi kriterler göz önünde bulundurularak bu hakemlerle yol ayrımına gelindiği konusunda kulüp başkanlarımızın kafasında ciddi endişeleri olduğunu ifade edebilirim. Onun haricinde de tabii ki burası bir Kulüpler Birliği. Her kulübün, her kulüp başkanının, her kulüp yönetimin farklı farklı görüşlerinin olması da son derece doğal ama az önce de ifade ettiğim gibi üzerinde görüş birliğine, fikir birliğine vardığımız konu zamanlama açısından uygun olmadığını yönünde. Yine bazı başkanlarımız da şekil olarak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımızı, hangi kriterlerin göz önünde bulundurularak böyle bir karar alındığını, düşüncelerini ifade ettiler” diye konuştu.

“BU UYGULAMADA EN FAZLA SIKINTIYI YAŞAYAN TRABZONSPOR KULÜBÜ’DÜR”

Ahmet Ağaoğlu, bu uygulamada en fazla sıkıntı yaşayanın Trabzonspor Kulübü olduğu ifade ederek, “Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı. Devre arasına yetişmediyse de sezon sonuna yapılması çok daha doğru çok, daha uygun olurdu diye kendi görüşüm ifade edebilirim. Ben de aynı şekilde zamanlama açısından pek doğru bulmadığımı söyleyebilirim. Ama netice itibarıyla da yalnız burada bir şeyi göz ardı etmememiz lazım. Yine kendi fikrimi söylüyorum, Kulüpler Birliği adına konuşmuyorum. Netice itibarıyla bu verilmiş karar, Merkez Hakem Kurulu’nun almış olduğu ve Türkiye Futbol Federasyonu‘nun, yönetim kurulu üyelerinin ve sayın başkanının onaylamış olduğu ve yürürlüğe koyduğu karardır. Tabii ki ciddi şekilde bundan sonraki 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların kafasında düşünceler var. Bu kararı veren kurum aynı zamanda bu kararın ve ileriye dönük olarak da işleyişin sorumluluğunu üzerine almıştır. Bu da işin doğasında vardır. Dolayısıyla o kararı verip o sorumluluğu üzerine alan insanları da ‘neden böyle bir karar aldın’ diye eleştirmek de pek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz” şeklinde konuştu.

“SON GELİŞEN OLAYLAR ORTAK ÇALIŞMA GRUBUNUN BİLGİSİ VE İLGİSİ DIŞINDA OLMUŞ GELİŞMELERDİR”

Ahmet Ağaoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun bugün düzenlediği basın toplantısında geniş bir kadroları olduğunu ifade ettiğini belirterek, verilen kararın en ince ayrıntısıyla hesaplanarak alındığına inandığını belirtti. TFF, MHK ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak oluşturulan bir çalışma grubunun olduğunu hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, “Bizim sıkıntımız isimlerle değil, bizim sıkıntımız sistemin çağdaş, şeffaf olmadığı ve sistemden kaynaklanan sıkıntıların yansıttığı bir süreç yaşadığımızı, sıkıntıları çözmediğimiz takdirde isimler ne kadar değişirse değişsin 13 MHK değişmiş son 20 sene içerisinde biz hala aynı sıkıntıları aynı problemleri konuştuğumuzu ifade etmiştik. Bizim bütün çalışmalarımız da zaten sayın David Elleray’nin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından danışman olarak atanmasından sonra bütün çalışmalarımız sistemdeki sıkıntılar üzerineydi. Yani kadroyla alakalı, isimlerle alakalı, atamalarla alakalı, hakem değişiklikleriyle alakalı, terfilerle alakalı ne bir dahili vardır kulüplerimizin ne de öyle bir önerisi olmuştur. Yani bu son gelişen olaylar ortak çalışma grubunun bilgisi ve ilgisi dışında olmuş gelişmelerdir” dedi.

“3 SENE İÇERİSİNDE KULÜPLERİMİZ YÜZDE 80’E VARAN BİR GELİR KAYBINA UĞRAMIŞ DURUMDALAR”

Üç sene öncesinde Süper Lig kulüplerinin galibiyete karşılık 800 bin Euro prim elde ettiğini hatırlatan Ağaoğlu, "Süreç içerisinde tamamen Türk Lirası’na dönüş ve talep edilen indirimlerle geldiğimiz noktada 3 puan karşılığında 180 bin Euro alınıyor. Diğer bir ifadeyle 3 sene içerisinde kulüplerimiz yüzde 80’e varan bir gelir kaybına uğramış durumdalar. 4 büyük kulübümüz ve bazı şirket kulüplerimizin haricinde Anadolu kulüplerimizin tamamının gelirlerinin yüzde 80’i naklen yayın gelirlerinden oluşuyor. Gelir dengesini en iyi muhafaza eden, en disiplinli finansal ve ekonomik yol izleyen Sivasspor'un, 100 milyon TL bütçe açığı var. Bunların açıklarının en büyük kısmı, naklen yayın gelirinden uğramış olduğu kayıplardan dolayı. Bugüne kadar yapılan indirimlerde gelmiş olduğumuz noktada 4 sene önce 550 milyon Dolar diye ifade edilen bir gelir, bugün 150 milyon Dolar. Burada da döviz cinsinden değerlendirecek olursak 400 milyon Dolar'a yakın gelir kaybı söz konusu. Bu indirim talepleriyle yüz yüze geldiğimiz zaman açıkça söyledim. Anadolu kulüplerimizin gelirlerinin tamamı naklen yayın gelirlerinden oluşuyor. Maalesef bu kulüplerimizin tamamı, naklen yayın gelirlerini 5 yıllık bir süreyle bankalarla temlik ederek, kredi kullandıklarını ifade etti. Bu geliri sabit görerek yaptılar. Burada yapılacak olan indirim, Anadolu futbolunun ekonomisine zarar verir. Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur" diye konuştu.

“YAYIN İHALESİ İNŞALLAH KULÜPLERİN MENFAATİNE GÖRE NETİCELENECEK”

Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesi ile ilgili yöneltilen soruya ise şöyle cevap verdi:

“Fazla karmaşık bir halde değil. Süreç yürüdüğü için ben de yeni yeni öğreniyorum. İhale süreci devam ettiğinden belirleyici ifadeler kullanmak sağlıklı değil. Çok açık, şeffaf bir durum değil ama çözülmeyecek gibi değil. Bir anlamda global olarak dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurduğumuz zaman ekonominin bu kadar stabil olmadığı süreçte ihale tarihinin gelmiş olması, savaşın patlak vermiş olmasını çok büyük şanssızlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde kulüplerin menfaatine olacak bir neticeyle sonuçlandırırız.”