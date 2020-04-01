SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ahmet Ağaoğlu: UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli

Ahmet Ağaoğlu: UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.04.2020 10:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin oynanıp oynanmayacağıyla ilgili, "Oradan çıkacak olan kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi ve bordo mavili takımda sözleşmeleri Mayıs ayında bitecek oyuncular hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

UEFA ve FIFA'nın yapacağı açıklamaya göre takımın yol haritasını çizeceklerini söyleyen Ağaoğlu, "Önemli olan sürecin ne olacağı. Bizim hangi konuda nasıl adım atacağımızı süreç belirleyecek. Ekonomik olarak nasıl etkileneceğiz o zaman belli olacak. Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık. Hareket etmek için sürecin belli olması lazım. Şu an futbolcularla görüştükten bir iki ay sonra zaman uzadı tekrar görüşelim dememek için tamamen sürecin netleşmesini beklemek ve ona göre kararlar almak lazım. O nedenle takımımızdan kimseyle bu konuşmaları yapmadık" şeklinde konuştu.

"LİGİN BAŞLAMASI VE FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ UEFA VE FIFA'NIN KARARLARI ÖNEMLİ"

Mayıs ayı sonunda sözleşmeleri bitecek oyuncular hakkında da açıklama yapan Ağaoğlu, "UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. Oradan çıkacak olan kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız. O nedenle şu anda oyuncularımızla bir görüşme yapmadık, bekliyoruz" diye konuştu.

"SOSA VE NOVAK İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Başta Sosa ve Novak olmak üzere sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular için de Ağaoğlu, "Uzun süredir görüşmelere sürüyor ancak sonuçlanmış bir durum yok ancak olumsuz bir durum da yok, hiçbir olumsuzluk yaşamıyoruz" dedi.

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Kapı kapı dolaştı, erzak yardımı yaptı!Kapı kapı dolaştı, erzak yardımı yaptı!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ahmet ağaoğlu Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Rüştü Reçber'in durumu kritik! İşte son gelişme...

Rüştü Reçber'in durumu kritik! İşte son gelişme...

Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Trabzonspor'da Sörloth şoku!

Trabzonspor'da Sörloth şoku!

Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama

Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu

Badou Ndiaye ameliyat oldu

Ahmet Ağaoğlu: UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli

'UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli'

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 lira bağış

Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 lira bağış

Trabzonspor'u bekleyen çılgın para; Söloth

Trabzonspor'u bekleyen çılgın para

Yusuf Yazıcı’dan Trabzon’daki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Kapı kapı dolaştı, erzak yardımı yaptı!

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu döneminde yükselişe geçti

Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde yükselişe geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.