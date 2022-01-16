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Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası herkesi gözyaşlarına boğan detay! Emre Gönlüşen ilk golünü anlatmış...

16.01.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık'ın ölümü sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Türkiye'de herkesi sarsan bu ölüm tüm futbolseverleri adeta yasa boğdu. Bir dönem spor spikerliği yapan ve kanser tedavisi gören Emre Gönlüşen, 42 yaşında hayatını kaybetmişti. Emre Gönlüşen'in ölümü aynı Ahmet Çalık gibi herkesi yasa boğmuştu. Sosyal medyada çıkan detay herkesi hüzünlendirdi. Ahmet Çalık'ın Galatasaray formasıyla attığı ilk golü Emre Gönlüşen'in anlattığı ortaya çıktı.

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası herkesi gözyaşlarına boğan detay! Emre Gönlüşen ilk golünü anlatmış...
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Ahmet Çalık'ın ölümü henüz tazeliğini korurken futbol dünyası genç futbolcuyu anmaya devam ediyor. Gerek maçlarda gerek sosyal medyada unutulmayan Ahmet Çalık için duygusal paylaşımlar yapılıyor. Bir dönem spor spikerliği yapan ve kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Emre Gönlüşen'in Ahmet Çalık'ın Galatasaray'da attığı ilk golü anlattığı ortaya çıktı. Bu detay sonrası sosyal medya adeta yıkıldı.

TRAFİK KAZASI SONRASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

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Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın kullandığı araç Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çalık'ın nikah tarihi almak için Ankara'ya gittiği öğrenildi. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi.

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EMRE GÖNLÜŞEN DETAYI HERKESİ AĞLATTI

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Spor dünyasının en çok sevdiği spikerler arasında yer alan Emre Gönlüşen'in 2020'deki vefatı herkesi hüzne boğmuştu. Uzun süredir kanser tedavisi gören Gönlüşen, kansere yenik düşerek herkesi derinden yaralamıştı. Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan detay futbolseverleri hüzünlendirdi.

AHMET ÇALIK'IN İLK GOLÜNÜ EMRE GÖNLÜŞEN ANLATMIŞ

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Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü Bursaspor ağlarına atmıştı. Galatasaray'ın 2017 yılında Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta takımının 3. golünü kaydeden genç oyuncu büyük bir sevinç yaşamıştı. Maçı anlatan isim ise herkesi yasa boğdu... O dönem yayıncı kuruluşta maç anlatan ve kanser tedavisi sonrası hayatını kaybeden Emre Gönlüşen, Ahmet Çalık'ın ilk golünün seslendiren kişiydi. Sosyal medyada bu detayın öğrenilmesinin ardından futbolseverler yasa boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Gönlüşen Konyaspor
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