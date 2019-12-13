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Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden diğer partilere emojili mesaj!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından atılan emojili tweet dikkat çekti. Diğer partilerin etiketlendiği tweet, Davutoğlu'nun bugün yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra paylaşıldı.

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden diğer partilere emojili mesaj!

Gelecek Partisi’nin kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, bugün Ankara’da Bilkent Otel’de tanıtım toplantısı düzenledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Davutoğlu “Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik” dedi.

Davutoğlu’nun konuşmasının ardından partinin sosyal medya hesabından paylaşılan tweet dikkati çekti. AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, ve SP’nin sosyal medyaları etiketlenerek, güneş gözlüklü gülen surat emojisi konuldu.

ahmet davutoglu

Davutoğlu da kişisel sosyal medya hesabından paylaşımı, retweet'ledi.


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Anahtar Kelimeler:
ahmet davutoğlu parti gelecek partisi sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Feto'nun son çırpınışlarıdır bunlar. Davuttan Babacan olmaz. Gülden de cacık olmaz. Hepsini toplasan Reis'in bir tırnağı etmez.
he fetö ha çetö İKİSİDE sistemin adamı biz laikleşmedigimiz sürece çok menemen çok damat feritler çok patrona haliller çok fethullaşçılar türer onun için dini devlet işlerine alet etmemek lazım biatlık degil liyakatlık olması lazım prensipleri o yüzden reisin şunu etmez yok şutu etmez bunlar GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN KÜK TOBLOSU BİLE ETMEZ hepsini toplasanız bir çarıga ayak etmez
Reis , Feto'nun istediklerini yapmayınca Reisle daha önce birlikte olan bütün piyonlarını Akp'den ayırttı. Ama unuttuğu bir şey var. ; bu millet şarlatandan miras kabul etmez..
@mervanoguz ne yani daha reis fetö yü biliyor muydu?
@mervanoguz Şimdi tü kaka dedikleriniz Başbakanlığa,Maliye Bakanlığına,devlet bakanlığına gökten zembille inmedi !! Bunları reisiniz GETİRMEDİ Mİ ?
@necmiinan Sen ' dereyi geçinceye kadar ayıya dayı diyeceksin ' atasözünü hiç duymadın mı..
@mervanoguz hani malum partide fetöcü yoktu reis öyle demişti yeni yapti kuruluncamı aklınıza geldi malum şarkınız varya beraber yürüdük biz bu yollarda .....
@hayatokulumezunu Haticeye değil neticeye bak. Dereyi geçinceye kadar ayıya dayı diyeceksin. Ama siz ne anlarsınız siyasetten. Kalıplaşmış kopya ve düz yaşamayı bırakın biraz kendinizi geliştirin.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ! ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN UZUN ADAM
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