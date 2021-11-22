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Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ boşandı! "Ailemi karşıma almıştım. Yarı yolda..."

22.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Ahmet Dursun ve eşi Asena Demirbağ tek celsede boşandı. Asena Demirbağ, yaptığı açıklamada "Ben ailemi karşıma almıştım. Yarı yolda kalmış hissediyorum" dedi.

Ahmet Dursun, 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi. Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma boşandı.

Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.

"AHMET BENİ YARI YOLDA BIRAKTI!"

Boşanmanın ardından 2. Sayfa programına bağlanan Asena Demirbağ gözyaşlarına boğuldu. Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ şu açıklamayı yaptı:

“Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Ben ailemi karşıma almıştım. Ona çok inandığım için çok sevdiğim için. Yarı yolda kalmış hissediyorum."

"Ben elimden gelen her şeyi yaptım" diyen Asena Demirbağ açıklamasının devamında "Benim içim her zaman rahat. Daha sonrasında affı olmayacak şeyler oldu. İkimiz için en hayırlısı olur. Umarım en iyi şekilde babalığını yapar" dedi.

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