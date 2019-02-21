Ahmet Ercanlar Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldığını açıkladı

Demirören Medya’ya ait Hürriyet Gazetesi’nde Fenerbahçe muhabirliği yapan Ahmet Ercanlar, katıldığı radyo programında görevinden ayrıldığını açıkladı.
Ahmet Ercanlar, sosyal medya hesabından hakemleri eleştirdiği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine yaptığı paylaşımlar nedeniyle savunmasının istendiğini söylerken, yaşananlar nedeniyle gazeteden ayrılma zamanının geldiğini ifade etti.
Yaklaşık 10 yıldır Hürriyet Gazetesi'nde Fenerbahçe muhabirliği yapan Ahmet Ercanlar, birçok televizyon programında da yer aldı.
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