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Ahmet Ercanlar Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldığını açıkladı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 21.02.2019 19:35 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesinin Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, katıldığı bir radyo programında istifa ettiğini açıkladı. Ercanlar, Twitter'da hakemler hakkında eleştirilerde bulunduğu için ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle görevinden ayrıldığını belirtti.

Ahmet Ercanlar Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldığını açıkladı

Demirören Medya’ya ait Hürriyet Gazetesi’nde Fenerbahçe muhabirliği yapan Ahmet Ercanlar, katıldığı radyo programında görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ahmet Ercanlar, sosyal medya hesabından hakemleri eleştirdiği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine yaptığı paylaşımlar nedeniyle savunmasının istendiğini söylerken, yaşananlar nedeniyle gazeteden ayrılma zamanının geldiğini ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır Hürriyet Gazetesi'nde Fenerbahçe muhabirliği yapan Ahmet Ercanlar, birçok televizyon programında da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Ercanlar Hürriyet Gazetesi

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