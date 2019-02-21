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Ahmet Kural'dan NASA'ya: Benim mahkemem var gidemem

Kubra Akalın Kubra Akalın
ÜNLÜLER  | 21.02.2019 14:01 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'dan, NASA'nın 'Komik astronot aranıyor' paylaşımına manidar bir cevap geldi.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in keyfi yerinde... Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için hakkında dava açılan Kural konu hakkında sorulan sorulara kısa ve net yanıt verdi.

BBC'nin haberine göre, NASA'nın komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklanmıştı.

Bunu duyan Cem Yılmaz, istasyonun sosyal medya hesabına "İşim var" cevabı sosyal medyada olay olmuştu.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan da NASA'nın paylaşımına ilginç bir cevap geldi.

"BENİM MAHKEMEM VAR GİDEMEM"

Bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Murat Cemcir ve Ahmet Kural, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ahmet Kural'a NASA'nın 'Komik astronot aranıyor' haberleri soruldu. Kural, "Benim mahkemem var gidemem" cevabıyla güldürdü.

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