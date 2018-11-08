MAGAZİN

Ahmet Kural'dan Sıla'nın darp raporuna 3 maddelik itiraz

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 10:17 | Son Güncelleme

Geçen günlerde adliyeye giderek hakkındaki iddialar için ifade veren Ahmet Kural'ın Sıla’nın darp raporuna 3 noktada itiraz ettiği öne sürüldü

Ahmet Kural'dan Sıla'nın darp raporuna 3 maddelik itiraz

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Ahmet Kural, Sıla'nın verdiği ifadeye ve rapora itiraz etti.

Sıla'yı darp etmediğini iddia eden Ahmet Kural, Sıla'nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu'ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak'taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp iddia sahibine üç soru yöneltti.

1 - 'Darp raporunu neden Adli Tıp'tan değil, özel bir hastaneden aldı?'

2 - 'Darp varsa neden 100 metre ilerideki karakola gitmedi?'

3 - 'Madem şiddet gördü, başvuruyu neden olaydan iki gün sonra yaptı?'

Ahmet Kural ifade sonrası şu açıklamayı yapmıştı; "Konuyla ilgili açıklamayı sadece resmi makamlara yapacağım. İçeride ifademi verdim, Türk adaletine güveniyorum. Benim için her konuda yeni bir başlangıç. Böyle bir olayın içinde olduğum için herkesten tekrar özür diliyorum. Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır."

PARTNERDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyorDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyor
'Yol yakınken bu işi bırak Hande Erçel''Yol yakınken bu işi bırak Hande Erçel'
Son dakika: Neco kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erke'yi darp ettiSon dakika: Neco kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erke'yi darp etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet kural sıla darp itiraz

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!

Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam hakli beyler dagilin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serkan Keskin ve Meriç Aral akşam gezmesinde

Serkan Keskin ve Meriç Aral akşam gezmesinde

Bir zamanlar çocuk yıldızdı: Bebek bezi baş köşede!

Bir zamanlar çocuk yıldızdı: Bebek bezi baş köşede!

Son dakika: Neco kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erke'yi darp etti

Son dakika: Neco kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erke'yi darp etti

'Yol yakınken bu işi bırak Hande Erçel'

'Yol yakınken bu işi bırak Hande Erçel'

Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

Onur Ünlü: 'Sübyancı' diyorlar, korkuyorum, saldırıya uğrayabilirim

Onur Ünlü: 'Sübyancı' diyorlar, korkuyorum, saldırıya uğrayabilirim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.