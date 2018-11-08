Ahmet Kural'dan Sıla'nın darp raporuna 3 maddelik itiraz

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Ahmet Kural, Sıla'nın verdiği ifadeye ve rapora itiraz etti.

Sıla'yı darp etmediğini iddia eden Ahmet Kural, Sıla'nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu'ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak'taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp iddia sahibine üç soru yöneltti.

1 - 'Darp raporunu neden Adli Tıp'tan değil, özel bir hastaneden aldı?'

2 - 'Darp varsa neden 100 metre ilerideki karakola gitmedi?'

3 - 'Madem şiddet gördü, başvuruyu neden olaydan iki gün sonra yaptı?'

Ahmet Kural ifade sonrası şu açıklamayı yapmıştı; "Konuyla ilgili açıklamayı sadece resmi makamlara yapacağım. İçeride ifademi verdim, Türk adaletine güveniyorum. Benim için her konuda yeni bir başlangıç. Böyle bir olayın içinde olduğum için herkesten tekrar özür diliyorum. Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır."

