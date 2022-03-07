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Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncudan kötü haber: Koronavirüse yakalandı! İşte Ahmet Kural'ın sağlık durumu

07.03.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan gelen hastalık haberi sevenlerini üzdü. Kural, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya üzerinden duyuran oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Peki Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl? İşte Ahmet Kural'ın son durumu...

Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncudan kötü haber: Koronavirüse yakalandı! İşte Ahmet Kural'ın sağlık durumu

Gçemiş dönemde ismi Sıla ile anılan ve şimdilerde yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ahmet Kural'ın sağlık durumu merak ediliyor. Ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı haberi sevenlerini üzdü.

AHMET KURAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

39 yaşındaki ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu öğrenmesinin sonrasında kendisini karantinaya almış olan ünlü oyuncu, konuyla ve sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"KARANTİNA SÜREM BAŞLADI"

Daha önce "İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" gibi pek çok projede rol almış olan Kural, yaptığı paylaşımında "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı." dedi.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Sağlığı hakkında "Genel sağlık durumum iyi." diyen ünlü isme takipçilerinden çok sayıda "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ahmet Kural
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