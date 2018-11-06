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Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 19:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla'nın darp ve tehdit suçlamasıyla şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural önceki gün savcılıkta ifade vermişti. Ahmet Kural'ın verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural pazartesi günü, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ‘şüpheli’ sıfatıyla savcıya ifade vermişti. Ahmet Kural'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, daha önce dokuz aylık birlikteliklerini Okan Can Yatır nedeniyle bitirdiğini söyleyen Ahmet Kural, daha sonra Sıla’nın barışmak istediğini ve bunun üzerine kendisini affettiğini anlattı.

KAVGANIN NEDENİ: OKAN CAN YATIR
Ahmet Kural, olay günü Sıla ile birlikte ailesinin yanından döndüklerini ve alkol aldıklarını belirterek, Sıla ile Okan Can Yatır arasındaki ilişkiden dolayı kavganın çıktığını söyledi.

“BEN DE BELİMİ ÇARPTIM”
Ahmet Kural, Sıla ile yaşadıkları kavga sırasında kendisinin de yaralandığını iddia ederek, kavgayı şöyle anlattı: “Sıla ile benim ilişkim bittikten sonra Sıla’nın, Okan Can Yatır ile ilişkisi olmuş. Daha önce bunun doğru olup olmadığını sorduğumda çelişkili cevaplar vermişti. Olay günü tekrar sorduğumda ise bu ilişkiyi kabul etti. Bu sebeple kavga çıktı. Sıla’yı evden göndermek istedim ancak gitmedi. Birbirimizi kollarından tutup sarstık, defalarca yere düştük. Arbede sırasında ben de yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım. Ama şikâyetçi olmadım.”

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