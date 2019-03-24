Ahmet Kural'ın spor halayı olay oldu

Eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündem olan oyuncu Ahmet Kural, ilginç spor hareketleriyle sosyal medyayı salladı.
Elinde ağırlıklarla çalışma yaparken çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaşan Ahmet Kural, bu görüntüde halay çekermiş gibi hareket edince yorumlar da ''Ahmet spor halayına durdu'' şeklinde geldi.
Kural'ın spor yaparken dinlediği parça ise Omar Souleyman'dan Warni Warni...
MHP eski il başkanına cami temizleme cezası
Denizli'de korkutan sayı: 862!
Siz de çok sık yaşıyorsanız dikkat! Meğer çözüm için...
'Ne yapsam da engelleyemedim' diyorsanız bir de bunu deneyin!
Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor
İşte huzurlu bir tatil geçireceğiniz en güzel yer!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum