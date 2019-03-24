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Ahmet Kural'ın spor halayı olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 24.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

Son dönemlerde eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla gündemde olan ve hakkında dava açılan Ahmet Kural sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ahmet Kural'ın spor halayı olay oldu

Eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündem olan oyuncu Ahmet Kural, ilginç spor hareketleriyle sosyal medyayı salladı.

Elinde ağırlıklarla çalışma yaparken çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaşan Ahmet Kural, bu görüntüde halay çekermiş gibi hareket edince yorumlar da ''Ahmet spor halayına durdu'' şeklinde geldi.

Kural'ın spor yaparken dinlediği parça ise Omar Souleyman'dan Warni Warni...


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