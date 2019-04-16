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Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme

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ÜNLÜLER  | 16.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ahmet Kural’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ahmet Kural’ın avukatları bakın ne talepte bulundu!

Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme

Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddialarına ilişkin dava dosyasında yeni bir gelişme yaşandı Ahmet Kural’ın avukatları Ahmet Kurutluoğlu ve Sibel Aydın, davanın görüldüğü İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Sıla’nın olay günü giydiği kanlı gömleğin incelenmeden geri verildiğine ilişkin dilekçe sunarak gömleğin incelenmesini talep etti.

SILA’NIN AVUKATI KANLI GÖMLEĞİN İADESİNİ TALEP ETTİ

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Ahmet Kural’ın avukatlarınca sunulan dilekçede Sıla Gençoğlu’nun avukatının duruşmadaki beyanında “Her ne kadar dilekçemizin ekinde müştekinin darp gördüğü sırada, üzerinden bulunan kıyafetlerin gördüğü darbın etkisi dolayısıyla yırtıldığından, dosyada delil olarak bulunması için sunmuş isek de adli emanette bulunmasına ve incelemesine gerek bulunmadığından darp hususunda doktor raporunun ve fotoğrafların darba esas teşkil ettiğinden bu delillerin esas alınmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştuğunu ve gömleğin teslimini talep ettikleri anlatıldı.

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GÖMLEK MÜŞTEKİYE İADE EDİLDİ

Ahmet Kural’ın avukatlarınca mahkemeye sunulan dilekçenin devamında, müştekinin büyük bir telaşla ve daha savcılık incelemesi yapılmadan kanlı ve yırtık olduğu iddia edilen gömleği aynı gün iade aldığı aktarıldı. Kural’ın avukatları gömleğin yırtık, kanlı ya da bazı şahitlerin ifade ettiği gibi düğmelerinin kopuk olup olmadığına ilişkin bir bilgi olmadığını ifade etti.

"GÖMLEĞİN İADE NEDENİ BELİRLENMELİ"

Bu gömleğe ilişkin bir fotoğrafın müşteki avukatı tarafından savcılığa sunulduğu ifade edilen dilekçede, görüntüsü sunulan gömleğin olay günündeki gömlek olup olmadığına ilişkin bilginin net olmadığı aktarıldı. Dilekçede ayrıca gömleğin o gömlek olması durumunda savcılıktan iade alınma nedeninin belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Kural'ın avukatları dilekçede olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyleyerek kan lekesinin soruşturma sürecinde önemli bilgiler verebilecek bir kanıt niteliği taşıdığını aktardı.

Avukatlar davanın mahkemesinden soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcılığa müzakere yazılarak beyaz gömlek üzerinde inceleme yapılıp yapılmadığının ve eğer inceleme yapıldıysa gömlekteki kanın kime ait olduğuna dair test yapılıp yapılmadığını sorulmasını talep etti. Kural’ın avukatları ayrıca gömlekte inceleme yapılmadıysa neden yapılmadığının savcılığa sorulmasını da istedi. (İHA)

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Ahmet Kural-Sıla Ahmet Kural-Sıla davası

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