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  4. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığa dayanamadı! Aşk tazelediler

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığa dayanamadı! Aşk tazelediler

22.05.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla'yı darp etmesi ve dava süreciyle uzun süre gündemde kalan Ahmet Kural artık gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Son olarak sevgilisiyle ayrılan Kural ayrılığa fazla dayanamadı. Ahmet Kural, 2 ay önce ayrıldığı Çağla Gizem Çelik ile barıştı.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığa dayanamadı! Aşk tazelediler

Oyuncu Ahmet Kural, mart ayında evlilik hazırlığı yaptığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile 4 yıllık ilişkisini bitirdi.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, mart ayında Instagram hesaplarından yaptığı ortak açıklamada ayrıldıklarını duyurarak "4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz demişti.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak ilişkisini bitirdiğini duyuran çift ayrılığa dayanamadı.

Ekran Alıntısı

İlişkilerine bir şans daha veren çift, barıştı. Instagram hesabından sevgilisiyle teknede çektiği bir fotoğrafı paylaşan Ahmet Kural, kalp emojisi koyarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiklerinin müjdesini verdi.

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Marmaris'te tatil yapan çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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