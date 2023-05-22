Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığa dayanamadı! Aşk tazelediler

Oyuncu Ahmet Kural, mart ayında evlilik hazırlığı yaptığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile 4 yıllık ilişkisini bitirdi.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, mart ayında Instagram hesaplarından yaptığı ortak açıklamada ayrıldıklarını duyurarak "4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz demişti.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak ilişkisini bitirdiğini duyuran çift ayrılığa dayanamadı.

İlişkilerine bir şans daha veren çift, barıştı. Instagram hesabından sevgilisiyle teknede çektiği bir fotoğrafı paylaşan Ahmet Kural, kalp emojisi koyarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiklerinin müjdesini verdi.

Marmaris'te tatil yapan çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

