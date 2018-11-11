Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Sıla 29 Ekim’de sevgilisi Ahmet Kural’ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla’nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Ama Kural’ın reklam anlaşması bulunan banka, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti.

AHMET KURAL FİLMİ DURDURDU

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı.

Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir’le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı.

Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. İkilinin toplam kaybı şimdilik beş milyon lirayı buldu.

