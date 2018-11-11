MAGAZİN

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayları ve ardından başlayan soruşturma sürecinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir bakın ne kadar zarar etti.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Sıla 29 Ekim’de sevgilisi Ahmet Kural’ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla’nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Ama Kural’ın reklam anlaşması bulunan banka, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti.

AHMET KURAL FİLMİ DURDURDU

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı.

Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir’le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı.

Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. İkilinin toplam kaybı şimdilik beş milyon lirayı buldu.

PARTNERYorulmak nedir bilmiyor!Yorulmak nedir bilmiyor!
Kate Upton anne olduKate Upton anne oldu
Hamile olan Almeda Abazi çok yorgunHamile olan Almeda Abazi çok yorgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural ve Murat Cemcir ahmet kural Ahmet Kural ve Sıla Murat Cemcir

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu

Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi

Kate Upton anne oldu

Kate Upton anne oldu

Hamile olan Almeda Abazi çok yorgun

Hamile olan Almeda Abazi çok yorgun

Cem Yılmaz çaldı Defne Samyeli söyledi

Cem Yılmaz çaldı Defne Samyeli söyledi

Bomba iddia: Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy ayrıldı

Bomba iddia: Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy ayrıldı

Kemal Sunal'ın doğum günü! Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Kemal Sunal'ın doğum günü! Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.