MAGAZİN

Ahmet Kural: Yakında buluşacağız

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 09:30 | Son Güncelleme

Sıla ile yaşadığı şiddet davasıyla gündeme gelen Ahmet Kural, dün annesi Sema Kural ve babası Mesut Kural ile birlikte Kilyos’ta bulunan bir restoranda kahvaltı yaptı. Ahmet Kural, Sıla ile ilgili soruları eliyle ağzına fermuar çekerek yanıtsız bıraktı. Kural, geçtiğimiz günlerde Murat Cemcir'le buluşmasının hatırlatılması üzerine ise "Yakında güzel bir projemiz olacak inşallah. Sevenlerimizle buluşacağız" dedikten sonra anne ve babasıyla arabasına binerek uzaklaştı.

Ahmet Kural: Yakında buluşacağız

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Sıla ile yaşadığı şiddet davasıyla gündeme gelen Ahmet Kural, dün annesi Sema Kural ve babası Mesut Kural ile birlikte Kilyos’ta bulunan bir restoranda kahvaltı yaptı. Anne ve babasıyla hasret gideren Ahmet Kural, ailesiyle sohbet etti.

2258215_0dcf5453daf845e58689da3ff4b10e29_640x640

"HASRET GİDERDİK"

Kahvaltı sonrası anne ve babasıyla birlikte Zekeriyaköy’de bulunan bir markette alışveriş yapan Kural’ın keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Market alışverişi sonrası bir süre kasada sıra bekleyen Kural, karşısında gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdiğini ve kahvaltı yaptığı belirten Kural, "Güzel sohbet ettik. Hasret giderdik ve kahvaltımızı yaptık" dedi.

2258215_29cd6ff602475ea87e8be247a120cac7_640x640

"YAKINDA SEVENLERİMİZLE BULUŞACAĞIZ"

Ahmet Kural, Sıla ile ilgili soruları eliyle ağzına fermuar çekerek yanıtsız bıraktı. Kural, geçtiğimiz günlerde Murat Cemcir'le buluşmasının hatırlatılması üzerine, "Yakında güzel bir projemiz olacak inşallah. Sevenlerimizle buluşacağız" dedikten sonra anne ve babasıyla arabasına binerek uzaklaştı.

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
12 yıllık evlilik bitti! '10 gün önce boşandık'12 yıllık evlilik bitti! '10 gün önce boşandık'
Bebekleri yoğun bakımda! Durumu nasıl?Bebekleri yoğun bakımda! Durumu nasıl?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural yeni proje

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

Erdoğan onayladı! Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu!

Erdoğan onayladı! Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu!

AK Parti Kars ve Iğdır adayını geri mi çekecek? Flaş MHP iddiası

AK Parti Kars ve Iğdır adayını geri mi çekecek? Flaş MHP iddiası

Ankara'da tren kazası! Yüksek hızlı tren banliyö treniyle çarpıştı

Ankara'da tren kazası! Yüksek hızlı tren banliyö treniyle çarpıştı

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Rutkay: 5 ayımız bitti

'Hastanedeki ikinci günden bu fotoğraf...'

Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması

Adriana Lima açıklaması! Ayrıldılar mı?

Tarkan'dan yine olay paylaşım! Instagram'ı salladı

Tarkan'dan yine olay paylaşım! Instagram'ı salladı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Boşanıyorlar mı? Neslihan böyle cevap verdi

Merve Çağıran: Eski sevgilimle arkadaşız

'Eski sevgilimle arkadaşız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.