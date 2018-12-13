Ahmet Kural: Yakında buluşacağız

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Sıla ile yaşadığı şiddet davasıyla gündeme gelen Ahmet Kural, dün annesi Sema Kural ve babası Mesut Kural ile birlikte Kilyos’ta bulunan bir restoranda kahvaltı yaptı. Anne ve babasıyla hasret gideren Ahmet Kural, ailesiyle sohbet etti.

"HASRET GİDERDİK"

Kahvaltı sonrası anne ve babasıyla birlikte Zekeriyaköy’de bulunan bir markette alışveriş yapan Kural’ın keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Market alışverişi sonrası bir süre kasada sıra bekleyen Kural, karşısında gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdiğini ve kahvaltı yaptığı belirten Kural, "Güzel sohbet ettik. Hasret giderdik ve kahvaltımızı yaptık" dedi.

"YAKINDA SEVENLERİMİZLE BULUŞACAĞIZ"

Ahmet Kural, Sıla ile ilgili soruları eliyle ağzına fermuar çekerek yanıtsız bıraktı. Kural, geçtiğimiz günlerde Murat Cemcir'le buluşmasının hatırlatılması üzerine, "Yakında güzel bir projemiz olacak inşallah. Sevenlerimizle buluşacağız" dedikten sonra anne ve babasıyla arabasına binerek uzaklaştı.

