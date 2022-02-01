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  4. Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj! Ödül törenine katıldı…

Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj! Ödül törenine katıldı…

01.02.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği ödül törenine katıldı. Sezer, ödül töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu kaydederek, ‘Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Ödül kazanan arkadaşları hepimiz adına kutluyorum’ dedi. İşte yıllar sonra kameralar karşısına geçen Sezer’in katıldığı törenden son dakika detaylar…

Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj! Ödül törenine katıldı…
  1. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni'ne katıldı. Atatürkçü Düşünce Derneğince (ADD), ‘Yılın Atatürkçüsü Ödülleri’ne Uğur Dündar, Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, Prof. Dr. Ahmet Saltık ve Müjdat Gezen layık görüldü.

Yıllardır açıklama yapmayan Sezer törende yaptığı konuşmada, "Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var, hepimiz biliyoruz; akıl ve bilim. Bu iki ilkeden, hatta Atatürk demiştir, benim söylediklerimle bilim çelişirse bilimi yeğleyin. Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz" ifadesini kullandı.

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ADD tarafından Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde, derneğin Kurucu Genel Başkanı "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni" düzenlendi. Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Aksoy'un 31 Ocak 1990'da öldürüldüğünü anımsatarak, bu haftayı "Adalet ve Demokrasi Haftası" olarak kabul ettiklerini bildirdi.
Aksoy'un, derneği kurmasından yaklaşık 8 ay sonra katledildiğini söyleyen Bozkurt, "Bu aziz millet, bu karanlığı mutlaka aydınlatacak, buna adım kadar eminim ve hiç kuşku duymuyorum; Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalist cumhuriyeti, laik cumhuriyeti ilelebet payidar olacak." diye konuştu.

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Aksoy'un hayatının anlatıldığı kısa filmin izletilmesinin ardından "Yılın Atatürkçüsü" ödüllerine layık görülen isimler açıklandı.

Basın alanında Uğur Dündar, edebiyat alanında Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, bilim ve sağlık alanında Prof. Dr. Ahmet Saltık ve sanat alanında Müjdat Gezen, "Yılın Atatürkçüleri" seçildi. ‘Yılın Atatürkçüleri’, ödüllerini Sezer ve Toker'in elinden aldı. Toker de ödül alanları tebrik etti.

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AHMET NECDET SEZER’DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

  1. Cumhurbaşkanı Sezer, burada yaptığı konuşmada, Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu kaydederek, " Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var, hepimiz biliyoruz; akıl ve bilim. Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Bu iki ilkeden, hatta Atatürk demiştir, benim söylediklerimle bilim çelişirse bilimi yeğleyin. Ödül kazanan arkadaşları hepimiz adına kutluyorum" dedi.

AA

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