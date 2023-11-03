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Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a sert cevap! Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı?

03.11.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi deprem bölgesinde gittiği açılışta Siyah-Beyazlı takımı takip eden gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı. Aday olup olmayacağı konusuna değinen Çebi, Fikret Orman'ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaya da cevap verdi.

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a sert cevap! Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı?

Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı henüz netleşmemişken, Çebi'den flaş açıklamalar geldi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"BEŞİKTAŞ İÇİN KENDİMİ YAKARIM"

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"Ateşten gömlek giyip görev yaptım. Beşiktaş için kendimi yakarım. Ancak eşime, çocuklarıma, aileme laf edeni de yakarım. Gece yarıları kızım aranıyor. Eşime bir takım yazılar atılıyor. Bunların hesabını sorarım."

"VAR DA OPERASYON VAR"

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"Hakemler artık operasyonlarını VAR üstünden yapıyorlar. Sadece şekil değiştirdiler. Bize haksızlık yapılmadı diyelim bu yeterli değil. Rakiplerimiz lehine hata yapılması, dolaylı yoldan bize yapılmış oluyor."

"KARARSIZIM"

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"13 Kasım’da adaylık için açıklama yapacağım. Bu ayın 22 ne kadar listeleri verme imkanı var. Telefonuma bırakma mesajları yağmur gibi geliyor. Sağlıklı düşünüyorum. Gaza gelmiyorum. Elbette babam, her babanın olduğu gibi evladına yol haritası çizdi. Bırakmam yönünde temennisi oldu. Fakat asla keskin bıçak gibi değil.

'Benim kongreden yana hiç tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim.

Lig bitmedi. Daha 28 maç var hava tersine dönebilir.

Biz çok geriden gelip şampiyonluk kazandık. Diğer taşımlar için de bu geçerli. Örnekleri çok.

Şenol Güneş’de Abdullah Avcı gibi gitti. “Bırakmam lazım. Enerjim bitti..” dedi. Benim de enerjimin bittiği anlar oldu."

"TFF BAŞKANI BANA PARMAK SALLAMADI"

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"Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallaması bana değildi. Devre olurken, kalkıp gitti. Giderken, ‘bu iki Tribün bana organize şekilde küfür etti’ dedi. Bir şey deme gereği duymadım. Daha önce Tff kongresinde Beşiktaş icin söylediği ‘Çok beklerseniz’ sözünü Ali Koç’a sordum. Koç, duymadığını ifade etti. Büyükekşi’ye mektup yazdım. Kendisi ağzımdan çıkmadı beyanında bulundu."

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"DİK DURAMAYANLAR AÇIKLASIN"

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"Ben ilk günden beri görevden el çektirilen hakemlerin dönüşüne veto koydum. Yapılan hatalar karşısında federasyona karşı dek durdum. Diğerinde tam aksini yaptı. Kulüpler birliğinde farklı konuşup, Riva’da tam tersini açıkladılar. Onlara sormak lazım bu U dönüşleri..."

"FİKRET ORMAN'A BOMBALAR"

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"Taraftara kırgın değilim. En doğal hakkı. Tepkilerini ifade ediyorlar. Ama sosyal medya öyle değil. Sahte hesaplarla olmadık hakaretler, küfürler ediyorlar.'Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz. Öyle meydan boş değil."

"TRANSFERLERİ GÜNEŞ ONAYLI"

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"Biz hocanın onayı olmadan kimseyi almadık. Onana yetenekli oyuncu. Chamberlain her maç üstüne koyuyor. Sakatlıklar şanssızlıklar yaşadık. Yaşıyoruz. Weghorst’tan para kazandık. Anında Aboubakar’ı aldık. Rashica uçaktan indirilmek istendi. Bırakmadık. Rakiplerin iki üç katı fiyat verdiği isimleri almadık."

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Fikret Orman Ahmet Nur Çebi beşiktaş aday 10

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