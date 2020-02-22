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Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.02.2020 16:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor öncesinde tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah-beyazlılara bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi.

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