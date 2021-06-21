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Ahşap boyama peçete tekniği ile evinizin dekoratif ürünlerini kendiniz yapın (DIY)!

21.06.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahşap boyama peçete tekniği kendin yap (DIY) uygulamaları arasında en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Ahşap boyamada peçete tekniği için ilk olarak hangi peçetenin kullanılacağı belirlenir. Seçilen peçetenin katları ayrılır ve en üstteki desenli kısmı kullanılır. Ahşap boyamada peçete tekniğinin püf noktası ise tutkal ve peçeteyi yapıştırma aşamalardır. Peki bu aşamalar nasıl uygulanır? İşte kendi yapmak isteyenler için ahşap boyama tekniğinin püf noktaları...

Dekorasyona meraklı olan pek çok kişi kendinin yaptığı (DIY) dekoratif ürünlerle evini süslemeyi tercih eder. Bu noktada tercih edilen yöntemlerden biri de ahşam boyamada peçete tekniği uygulamasıdır. Bunun için elinizin altında bulunması gerekenlerse oldukça kolay elde edilebilecek ürünlerdir.

AHŞAP BOYAMADA PEÇETE TEKNİĞİNİ KENDİNİZ YAPIN (DIY)! İŞTE TÜM ADIMLAR

Ahşap boyamada peçete uygulaması yapabilmek için, MDF'nin mutlaka beyaz boyalı olması gerekmektedir. Koyu renk zemine peçete yapıştırılmaz, mutlaka açık renk olmalıdır.

  • Ardından su bazlı peçete tutkalı tabağa sıkılır.
  • Kılları sert olmayan ipek bir fırça yardımıyla az miktarda tutkal yedirilerek zemine sürülür.
  • Peçetenin iki katı çıkarılır, yumuşak bir hareketle tutkal sürülen zeminin üzerine bırakılır. Peçetenin kırışmaması için dikkat edilmelidir.
  • Ufak bir poşet ele geçirilerek peçetenin üstünde gezdirilir ve kırışıklıklar giderilir.
  • Küçük bir makas yardımıyla, peçete objeye göre kesilir.
  • Peçetenin yanları örtmesi için çok az bir miktar tutkal kenarlara sürülebilir.
  • Üstünden bir kat peçete tutkalı geçip kuruması beklendikten sonra, istenilen parlaklıkta vernik sürülebilir.
  • Vernik sürdükten sonra boncuklar ve düğmelerle süslemek mümkündür.

AHŞAP BOYAMADA PEÇETE TEKNİĞİNİN PÜF NOKTALARI

  • Ahşap boyamada peçete tekniği uygulamasını kendiniz yapmak istiyorsanız bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekebilir. Bunların başında da seçtiğiniz fırça gelir. Fırçanızın sert olmadığından emin olmanız gerekir.
  • Peçete tekniğinde üzerinde durmanız gereken başka bir nokta da tutkalı ince sürmenizdir. Bunun için tutkalı iyice yedirmeniz ve ince sürmeniz önemlidir.
  • Bir başka nokta ise peçetenin kırışık görünmemesini sağlamaktır. Bu noktada peçetenin kusursuz şekilde yerleşmesi için dikkatli hareket etmek önemlidir.

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