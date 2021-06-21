Ahşap boyama peçete tekniği ile evinizin dekoratif ürünlerini kendiniz yapın (DIY)!

Dekorasyona meraklı olan pek çok kişi kendinin yaptığı (DIY) dekoratif ürünlerle evini süslemeyi tercih eder. Bu noktada tercih edilen yöntemlerden biri de ahşam boyamada peçete tekniği uygulamasıdır. Bunun için elinizin altında bulunması gerekenlerse oldukça kolay elde edilebilecek ürünlerdir.

AHŞAP BOYAMADA PEÇETE TEKNİĞİNİ KENDİNİZ YAPIN (DIY)! İŞTE TÜM ADIMLAR

Ahşap boyamada peçete uygulaması yapabilmek için, MDF'nin mutlaka beyaz boyalı olması gerekmektedir. Koyu renk zemine peçete yapıştırılmaz, mutlaka açık renk olmalıdır.

Ardından su bazlı peçete tutkalı tabağa sıkılır.

Kılları sert olmayan ipek bir fırça yardımıyla az miktarda tutkal yedirilerek zemine sürülür.

Peçetenin iki katı çıkarılır, yumuşak bir hareketle tutkal sürülen zeminin üzerine bırakılır. Peçetenin kırışmaması için dikkat edilmelidir.

Ufak bir poşet ele geçirilerek peçetenin üstünde gezdirilir ve kırışıklıklar giderilir.

Küçük bir makas yardımıyla, peçete objeye göre kesilir.

Peçetenin yanları örtmesi için çok az bir miktar tutkal kenarlara sürülebilir.

Üstünden bir kat peçete tutkalı geçip kuruması beklendikten sonra, istenilen parlaklıkta vernik sürülebilir.

Vernik sürdükten sonra boncuklar ve düğmelerle süslemek mümkündür.

AHŞAP BOYAMADA PEÇETE TEKNİĞİNİN PÜF NOKTALARI