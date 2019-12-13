Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalışırken görüntülendi

Vancouver Adası'nın kuzeybatısında yaşanan olayda, Sombalığı yetiştiricisi bir grup, eve dönerken bazı sesler duymaya başladı. İçlerinden Ilett adındaki kişi, gürültünün kaynağını araştırdıktan sonra büyük bir kartalın bir ahtapot tarafından suyun altına çekilmeye çalışıldığını gördü.

"GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR"

Başta ahtapotu avlamaya çalışırken şansızlık yaşayan ve av haline gelen kartala yardım edip etmeme konusunda kararsız kaldıklarını ifade eden Ilett, "Müdahale edip etmem konusunda emin değildik çünkü tabiat ana... Güçlü olan hayatta kalır. Ancak ahtapotun kartalı boğmaya çalıştığını görmek yürek burkan bir şeydi" dedi.

Daha sonra yardım etmek için bir şeyler yapmaya karar veren grup, iki hayvanın mücadele ettiği alana yaklaştı. Ilett, eline bir çengel alıp ahtapotu çekmeye çalışırken arkadaşları da olanları kaydetmeye başladı.

Ilett, bunu yaptıktan sonra ahtapotun gevşemeye başladığını ve bu da kartalın kaçması için fırsat yarattığı söyledi.

Görüntüler uluslararası basında da geniş yer buldu.

