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Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalışırken görüntülendi

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DÜNYA  | Son Güncelleme

Kanada'da bir ahtapotun bir kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştığı anların görüntüsü uluslararası basında yer buldu. Kartalı ahtapottan kurtaran bir grup balık yetiştiricisi doğaya müdahale etmek istemediklerini ama gördükleri karşısında yüreklerinin burkulduğunu anlattı.

Vancouver Adası'nın kuzeybatısında yaşanan olayda, Sombalığı yetiştiricisi bir grup, eve dönerken bazı sesler duymaya başladı. İçlerinden Ilett adındaki kişi, gürültünün kaynağını araştırdıktan sonra büyük bir kartalın bir ahtapot tarafından suyun altına çekilmeye çalışıldığını gördü.

"GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR"

Başta ahtapotu avlamaya çalışırken şansızlık yaşayan ve av haline gelen kartala yardım edip etmeme konusunda kararsız kaldıklarını ifade eden Ilett, "Müdahale edip etmem konusunda emin değildik çünkü tabiat ana... Güçlü olan hayatta kalır. Ancak ahtapotun kartalı boğmaya çalıştığını görmek yürek burkan bir şeydi" dedi.

Daha sonra yardım etmek için bir şeyler yapmaya karar veren grup, iki hayvanın mücadele ettiği alana yaklaştı. Ilett, eline bir çengel alıp ahtapotu çekmeye çalışırken arkadaşları da olanları kaydetmeye başladı.

Ilett, bunu yaptıktan sonra ahtapotun gevşemeye başladığını ve bu da kartalın kaçması için fırsat yarattığı söyledi.

Görüntüler uluslararası basında da geniş yer buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada ahtapot Kartal kartal ahtapot

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kartala acımam. bence karışmamalıydılar. ahtapotun yemeğine mani oldular. zaten saldıran kartalmış. kartala acımam.
İyi ki kurtarmışlar. Ahtapot gitsin balık yakalasın, kartalla ne işi var. Sanki balık kıtlığı mı var.
insanlarda doğanın bir parçası özellikle oraya kartal kurtarmaya gitmediler bende zor durumda bir hayvan görsem tereddüt etmeden kurtarma imkanım varsa kurtarırım böm böm seyretmem ahtapot gitsin balık yesin
@erhan_1990_ylaus Kartalın orada ne işi vardı sence? Ahtapotun rızkına (balıklara) göz koymuş olabilir mi acaba?
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