Ahu Tuğba 'Kocamı boşuna boşamışım'

Kızı Anjelik Calvin'in Amerika'DA polis akademisinin Swat bölümünü bitirdiğini söyleyen oyuncu, ''Çok heyecanlandım kızım Swat mezunu olduğu için. 22 Nisan'da mezuniyetindeydim. Bu okulun yanı sıra Amerikan polisi Swat eğitimi de alıyordu. Oradan da mezun oldu. Anne olarak çok gururlandım ama tek üzüntüm, yanında olamamam. Amerika'da 2 üniversite bitirdi. Son polisliği bitirdiğini de burada öğrendim. Sabaha kadar yatamadım heyecandan. Kızım ne olmak istiyorsa kendi karar verecek. Artık bir iş hayatına atılsın. Şimdi de avukat olacağım diyor. Artık biraz çalışsın da ekmeğini kazansın'' ifadelerini kullandı.

'KOCAMI BOŞUNA BOŞAMIŞIM'

Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in kendisi ile çok ilgilendiğini sözlerine ekleyerek, ''Yeni projeler geliyor bana ama çocuğumun hayatı daha önemli olduğu için ona yöneldik. O da nefes aldırmıyor bana. Babasını boşadım ama babasından daha çok sahiplendi beni, babasını hiç aratmıyor. Adamcağızı boşu boşuna boşamışız. Bu ondan yüz kat daha ilgileniyor benimle. Bodrum'a gelene kadar mesaj yağmuruna tuttu beni gece boyu. Ben dışarıdayım dediğim an yandığım andır. Uyuyorum dediğim zaman tamam anneciğim uyu diyor ve karışmıyor'' şeklinde konuştu.