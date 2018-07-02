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Ahu Tuğba 'Kocamı boşuna boşamışım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 16:51 | Son Güncelleme

Bodrum'da tatil yapan oyuncu Ahu Tuğba, ''Kızım Anjelik, babasından beter çıktı. Babasını boşadım ama babasından daha çok sahiplendi beni, babasını hiç aratmıyor. Bilseydim kocayı boşamazdım'' dedi.

Ahu Tuğba 'Kocamı boşuna boşamışım'

Kızı Anjelik Calvin'in Amerika'DA polis akademisinin Swat bölümünü bitirdiğini söyleyen oyuncu, ''Çok heyecanlandım kızım Swat mezunu olduğu için. 22 Nisan'da mezuniyetindeydim. Bu okulun yanı sıra Amerikan polisi Swat eğitimi de alıyordu. Oradan da mezun oldu. Anne olarak çok gururlandım ama tek üzüntüm, yanında olamamam. Amerika'da 2 üniversite bitirdi. Son polisliği bitirdiğini de burada öğrendim. Sabaha kadar yatamadım heyecandan. Kızım ne olmak istiyorsa kendi karar verecek. Artık bir iş hayatına atılsın. Şimdi de avukat olacağım diyor. Artık biraz çalışsın da ekmeğini kazansın'' ifadelerini kullandı.

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'KOCAMI BOŞUNA BOŞAMIŞIM'
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in kendisi ile çok ilgilendiğini sözlerine ekleyerek, ''Yeni projeler geliyor bana ama çocuğumun hayatı daha önemli olduğu için ona yöneldik. O da nefes aldırmıyor bana. Babasını boşadım ama babasından daha çok sahiplendi beni, babasını hiç aratmıyor. Adamcağızı boşu boşuna boşamışız. Bu ondan yüz kat daha ilgileniyor benimle. Bodrum'a gelene kadar mesaj yağmuruna tuttu beni gece boyu. Ben dışarıdayım dediğim an yandığım andır. Uyuyorum dediğim zaman tamam anneciğim uyu diyor ve karışmıyor'' şeklinde konuştu.

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'ÖNCELİĞİM KIZIM'
Ahu Tuğba, kızının Türkiye'ye dönmediğini de sözlerine ekleyerek, ''Anjelik Türkiye'ye dönmüyor çok kırgın. Ev ile ilgili olan iftiralardan dolayı çocuğum ülkesine gelmiyor. Dünyaya bir evlat getirdiğiniz zaman kanını, canını, malını her şeyini ona vermek mecburiyetindesiniz. Evlat mı önemli hayatının geri kalan hikayelerin mi önemli. Benim hayatımın bir tek gerçeği var annem ve evladım. Mecburum bir genç kız yetiştiriyorum başında olmam lazım'' dedi.

'TEKLİFLER GELİYOR'
Türkan Şoray'ın oyunculuğu bırakma kararını "Gelecekte ne yaparım diyecek kadar ukala değilim" diyerek yorumlayan Ahu Tuba, şöyle konuştu: ''Benim oyunculuktan önce kızımın hayatı daha önemli. Anjelik düzen kurduktan sonra yaşar mıyız, ölür müyüz bilemem. Hayat ne getirir ne götürür ama o kadar ukala değilim yani gelecekte ne yaparım diyecek kadar. Şu anda teklifler geliyor ama ben düşünmüyorum''

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