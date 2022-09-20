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Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi? Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

20.09.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Şevket Çoruh, Engin Günaydın gibi isimlerin yer aldığı yerli film Aile Arasında'nın yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan yer alıyor. Komedi türündeki bu filmin senaryosu ise ünlü isim Gülse Birsel'e ait. Peki Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi? Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi? Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

2017 yapımı Aile Arasında filmini, Gülse Birsel tarafından 3-4 ayda yazıldı. Filmin çekimleri İstanbul Silivri'de gerçekleştirildi. Film Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede gösterildi ve milyonlar tarafından izlendi. Peki Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

AİLE ARASINDA KONUSU NEDİR?

Fikret ile Solmaz 21 yıllık ilişkilerini aynı gün noktalar. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Nikahın aile arasında olması planlanır. Ancak damadın ailesinin ısrarıyla işler değişir.

AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?

Engin Günaydın
Demet Evgar
Erdal Özyağcılar
Devrim Yakut
Fatih Artman
Şevket Çoruh
Gülse Birsel
Derya Karadaş
Devin Özgür Çınar
Su Kutlu
Ayta Sözeri
Deniz Hamzaoğlu

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel Demet Evgar aile arasında
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