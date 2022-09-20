Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi? Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

2017 yapımı Aile Arasında filmini, Gülse Birsel tarafından 3-4 ayda yazıldı. Filmin çekimleri İstanbul Silivri'de gerçekleştirildi. Film Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede gösterildi ve milyonlar tarafından izlendi. Peki Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

AİLE ARASINDA KONUSU NEDİR?

Fikret ile Solmaz 21 yıllık ilişkilerini aynı gün noktalar. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Nikahın aile arasında olması planlanır. Ancak damadın ailesinin ısrarıyla işler değişir.

AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?

Engin Günaydın

Demet Evgar

Erdal Özyağcılar

Devrim Yakut

Fatih Artman

Şevket Çoruh

Gülse Birsel

Derya Karadaş

Devin Özgür Çınar

Su Kutlu

Ayta Sözeri

Deniz Hamzaoğlu

