Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın günü belli oldu mu? Aile dizisi uyarlama mı, konusu ne, oyuncuları kimler?

Aile dizisi Show Tv'de izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor. Çekimleri devam eden dizinin ilk kareleri paylaşıldı. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Aile dizisi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getiriyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan yeni özgün dizisi ‘Aile’nin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Aile dizisinin ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

AİLE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Aile dizisi dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlama olacak. Dizinin özgün senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor.

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisinin başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

