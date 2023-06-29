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Aile'nin Leyla Soykan'ı Canan Ergüder'in eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide...

29.06.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un üstlendiği Aile dizisinde Leyla Soykan karakterine hayat veren Canan Ergüder başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Özel hayatı merak edilen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Canan Ergüder'in eşi de meğer kendisi kadar ünlüymüş...

Aile'nin Leyla Soykan'ı Canan Ergüder'in eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide...

Meme kanseri hastalığından dolayı uzun süre tedavi gören Canan Ergüder, yaşadığı zor dönemi atlatarak yeniden izleyicisinin karşısına çıktı. Şimdilerde Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'de Leyla Soykan karakterine hayat veren Canan Ergüder'in eşi de tanıdık çıktı.

Daha önce Güllerin Savaşı, Menajerimi Ara, Behzat Ç., Oğlum gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu 2 evlilik yapmış. 46 yaşındaki Canan Ergüder, 2017 yılında ünlü oyuncu ile nikah masasına oturmuş.

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Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun eşini gören şaşıp kalıyor. Meğer ikili, dizi setinde tanışmış.

Canan Ergüder eşi

Canan Ergüder, Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem karakterine hayat veriyordu. Dizide Tibet karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kenan Ece ile o dönem aralarında aşk başlamış ve mutlu birliktelik evlilik ile taçlandırılmış. Çiftin 2018 yılında oğulları Ece Demir dünyaya geldi.

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Tam ismi Cahit Kenan Ece olan oyuncu, 24 Aralık 1980 yılında Dubai'de dünyaya geldi. Dedesi Turgan Ece, Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerindendir. Babasının ismi ise Murat Ece'dir.

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Aynı zamanda Türkiye'nin ilk dünya güzeli olarak seçilen ve piyanist olan Keriman Halis'in yiğenidir.

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Kenan Ece son olarak Sadakatsiz dizisinde "Turgay" karakteriyle ekranlarda yer aldı.

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