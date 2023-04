Aile'nin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ bakın nasıl ünlü olmuş! Asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız

Şu sıralar Show Tv'de yayınlanan ve salı akşamlarına damga vuran Aile dizisinde Aslan Soykan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaşıyor. İkilinin muhteşem uyumu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ'un nasıl ünlü olduğu da merak edildi. Ünlü oyuncunun asıl mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'de Adana'da doğdu. Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya geldi.

Beş çocuklu bir ailenin evladı olan Tatlıtuğ, Ortaöğrenimin Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladıktan sonra Pastane işleten babası Erdem Tatlıtuğ’un geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatından sonra ailesi ile birlikte 1997 yılında İstanbul'a yerleşti.

KARİYERİNE BASKETBOLLA BAŞLADI

Modellik ve oyunculuk kariyerinden önce, hayatının büyük bir bölümü basketbol oynayarak geçti. Adana'dayken “Fiskobirlik”, “Güney Sanayi”, “Çukurova Kulübü”, “Devlet Su İşleri” ve “Tarsus Amerikan Kulübü” gibi kulüplerde basketbol oynadı.

Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynadı. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynadı. Tekrar Beşiktaş'a dönen Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son buldu.

BAKIN NASIL ÜNLÜ OLMUŞ...

Mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanı oldu. Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım attı. Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirdi ve profesyonel olara modellik yaptı.

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı.

Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye geri gedi ve Okan Bayülgen'den, Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında rol aldığı Gümüş dizisiyle attı. Songül Öden ile başrolü paylaştı.

Kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2008-2010 yılları arasınnda Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Behlül Haznedar karakteri ile yakaladı.

Ünlü oyuncu moda tasarımcısı Başak Dizer ile Paris'te 20 Şubat 2016'da evlendi. Çiftin 50 kişinin katıldığı düğünü Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşti. Çiftin Kurt Efe isminde bir oğulları var.