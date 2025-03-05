Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Arabanın bagajında elleri kesilmiş halde... Kaybolan 9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!

Arabanın bagajında elleri kesilmiş halde... Kaybolan 9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 12:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da kaybolan dokuz öğrencinin cesetleri, parçalanmış ve elleri kesilmiş halde bulundu. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve bulgular, cinayetin sebebinin kartellere bağlandığına dair bir düşünce oluşturdu.

Arabanın bagajında elleri kesilmiş halde... Kaybolan 9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!

Geçtiğimiz ay Meksika'nın güneyinde dokuz öğrenci kaybolmuştu. Öğrencilerin cesedi Meksika'nın Puebla ve Oaxaca eyaletleri sınırında, Meksika'ya 175 mil uzaklıktaki San Jose Miahuatlan'da bir arabanın bagajında vahşice parçalanmış halde bulundu.

Ekran görüntüsü 2025-03-05 124310

FECİ ŞEKİLDE KATLEDİLMİŞLER

Dokuz parçalanmış cesetlerden beşi kanlı bir brandanın altında, kalan dördü ise bagajın içinde bükülmüş halde bulundu. Kurbanlardan sekizinin kimliği tespit edilirken, bir kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Ayrıca kurbanların ellerinin kesildiği ve bir torbaya konulduğu ortaya çıktı. Yetkililer, bunun bir kartel infazı olduğunu düşünüyor.

Ekran görüntüsü 2025-03-05 124358

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Puebla, Tlaxcala ve Oaxaca eyaletlerindeki güvenlik güçleri, katliamın sorumlularını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, 24 Şubat’ta kurbanların bulunduğu aracın Atlixcayotl otoyolunda ilerlediğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Ekran görüntüsü 2025-03-05 124424

KARTEL CİNAYETLERİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Meksika’da 2023 yılında 30 binden fazla cinayet işlendi. Cinayetlerin büyük bir kısmının uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu ve ölümlerin vahşi yöntemlerle gerçekleştirildiği biliniyor. Bu olay, Meksika’daki kartel olaylarının en korkunç örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Mynet'in Sesi
Dünya tarihinde bir ilk! Türk bilim insanlarının çarpıcı keşfiDünya tarihinde bir ilk! Türk bilim insanlarının çarpıcı keşfi
Mars'a çok benzer! O da Türkiye'de... Mars'a çok benzer! O da Türkiye'de...
Anahtar Kelimeler:
Meksika Kartel öğrenci suçlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

Dünya tarihinde bir ilk! Türk bilim insanlarının çarpıcı keşfi

Dünya tarihinde bir ilk! Türk bilim insanlarının çarpıcı keşfi

9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!

9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!

900 yıllık kehanet kitabında İstanbul atıfı!

900 yıllık kehanet kitabında İstanbul atıfı!

Mars'a çok benzer! O da Türkiye'de...

Mars'a çok benzer! O da Türkiye'de...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.