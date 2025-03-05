Arabanın bagajında elleri kesilmiş halde... Kaybolan 9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!

Geçtiğimiz ay Meksika'nın güneyinde dokuz öğrenci kaybolmuştu. Öğrencilerin cesedi Meksika'nın Puebla ve Oaxaca eyaletleri sınırında, Meksika'ya 175 mil uzaklıktaki San Jose Miahuatlan'da bir arabanın bagajında vahşice parçalanmış halde bulundu.

FECİ ŞEKİLDE KATLEDİLMİŞLER

Dokuz parçalanmış cesetlerden beşi kanlı bir brandanın altında, kalan dördü ise bagajın içinde bükülmüş halde bulundu. Kurbanlardan sekizinin kimliği tespit edilirken, bir kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Ayrıca kurbanların ellerinin kesildiği ve bir torbaya konulduğu ortaya çıktı. Yetkililer, bunun bir kartel infazı olduğunu düşünüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Puebla, Tlaxcala ve Oaxaca eyaletlerindeki güvenlik güçleri, katliamın sorumlularını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, 24 Şubat’ta kurbanların bulunduğu aracın Atlixcayotl otoyolunda ilerlediğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

KARTEL CİNAYETLERİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Meksika’da 2023 yılında 30 binden fazla cinayet işlendi. Cinayetlerin büyük bir kısmının uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu ve ölümlerin vahşi yöntemlerle gerçekleştirildiği biliniyor. Bu olay, Meksika’daki kartel olaylarının en korkunç örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.