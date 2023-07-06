Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik'in ablası da ünlü çıktı! Gören herkes aynı şeyi söyledi! ''İkizi gibi''

Arka Sokaklar, Bozkır, Aile gibi yapımlarda rol alan ve hayat verdiği karakterler ile büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündem oluyor. Her paylaşımıyla olay olan ünlü ismin ablası da meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş. Yüsra Geyik ve ablasını görenler benzerlikleri karşısında şoke oldu.

Birbirine çok benzeyen abla-kardeş aslında aynı sektörde çalışıyor. Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik de ünlüler camiasına yakın bir isim. Kübra Geyik ünlülere stilistlik yapıyor.

Yüsra Geyik'in ablası ile pozlarını gören herkes aynı şeyi söylüyor. Sosyal medyada abla kardeşin fotoğtaflarına 'İkiz gibiler', 'Ne kadar benziyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.

İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.





