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Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik'in ablası da ünlü çıktı! Gören herkes aynı şeyi söyledi! ''İkizi gibi''

06.07.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle adını geniş kitlere duyuran Yüsra Geyik şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor. Sosyal meydaki iddailı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Yüsra Geyik'in ablasını görenler şaşkınlığını gizlemeyedi. Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu.

Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik'in ablası da ünlü çıktı! Gören herkes aynı şeyi söyledi! ''İkizi gibi''

Arka Sokaklar, Bozkır, Aile gibi yapımlarda rol alan ve hayat verdiği karakterler ile büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündem oluyor. Her paylaşımıyla olay olan ünlü ismin ablası da meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş. Yüsra Geyik ve ablasını görenler benzerlikleri karşısında şoke oldu.

Birbirine çok benzeyen abla-kardeş aslında aynı sektörde çalışıyor. Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik de ünlüler camiasına yakın bir isim. Kübra Geyik ünlülere stilistlik yapıyor.

Yüsra Geyik' 1

Yüsra Geyik'in ablası ile pozlarını gören herkes aynı şeyi söylüyor. Sosyal medyada abla kardeşin fotoğtaflarına 'İkiz gibiler', 'Ne kadar benziyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

Yüsra Geyik ablası

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.

Yüsra Geyik' ablası

İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Yüsra Geyik' 2

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Yüsra Geyik' 3

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Yüsra Geyik' 4

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.

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Kübra Geyik 2

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