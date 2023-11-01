Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik pozlarıyla olay oldu! Cesur tarzına beğeni yağdı

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İddialı tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu bu defa arkadaşı Gülcan Arslan'a pozlar verdi.

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin cesur tarzı binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Sen hep gül', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.







