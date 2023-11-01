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  4. Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik pozlarıyla olay oldu! Cesur tarzına beğeni yağdı

Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik pozlarıyla olay oldu! Cesur tarzına beğeni yağdı

01.11.2023 15:48 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yüsra Geyik şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisindeki performansıyla dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Geyik, sosyal medyadaki iddialı tarzıyla gündem oldu. Güzel oyuncunun cesur tarzına beğeni yağdı.

Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik pozlarıyla olay oldu! Cesur tarzına beğeni yağdı

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İddialı tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu bu defa arkadaşı Gülcan Arslan'a pozlar verdi.

Yüsra Geyik 1

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin cesur tarzı binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Sen hep gül', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Yüsra Geyik 2

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Yüsra Geyik 3

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Yüsra Geyik 5

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

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Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.

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