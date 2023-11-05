Aile Şerefi'nin zengin çocuğu Oktay'ın son hali şaşırttı! Eriş Akman'ı gören tanıyamadı

Yeşilçam'ın kült yapımlarından olan Aile Şerefi filmi Adile Naşit, Münir Özkul Itır Esen, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda gibi usta oyuncuları bir araya getirmişti. Aile Şerefi filminde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Eriş Akman'ın son hali dikkat çekti.

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

1976 yapımı olan ve beyazperdenin önemli isimlerinin rol aldığı film, üzerinden 47 yıl geçmesine hala gündemde yer alıyor.

Efsane filmin kötü adamı 'Oktay'ın son hali yıllar sonra ortaya çıktı.

Eriş Akman'ın hayat verdiği ünlü karakter, hala 'unutulmaz kötü karakterler' listesinde yer almakta.

Son olarak "Name: Human - Adı İnsan - 2016"da rol alan 76 yaşındaki Eriş Akman uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

Ünlü gazeteci ve yönetmen Nisan Akman'la bir süre evli kalan sanatçının bu evlilikten Zeynep ve Memet isimli iki çocuğu bulunmaktadır.









