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Ailecek herkesi dolandırdılar! İnternetten video izleyip iki yıl boyunca...

Çekya'da iki yıl boyunca kendilerini diş hekimi olarak tanıtan bir aile, internette izledikleri videolarla insanları tedavi etti. Yakalanan aile üyelerinin kazancı ise ortaya çıktı.

Ailecek herkesi dolandırdılar! İnternetten video izleyip iki yıl boyunca...

Çekya’nın Havlickuv Brod kentinde, bir aile iki yıl boyunca kendilerini diş hekimi gibi tanıtarak izinsiz klinikte onlarca hastaya müdahale etti. 22 yaşındaki genç adam ve ailesi, diş çekiminden kanal tedavisine kadar pek çok işlemi internetten izledikleri videolarla öğrendi.

Ailecek herkesi dolandırdılar! İnternetten video izleyip iki yıl boyunca... 1

Annenin sağlık sektöründe çalıştığı ve klinikte kullanılan anestezikler, dolgu malzemeleri ve diğer dişçilik malzemelerini temin ettiği ortaya çıktı. İki yıl boyunca kaçak bir şekilde faaliyet yürütüldü. Polis, ailenin yaklaşık 4 milyon Çek kronu (yaklaşık 185 bin dolar) kazandığını belirtti.

Ailecek herkesi dolandırdılar! İnternetten video izleyip iki yıl boyunca... 2

8 YILA KADAR HAPİS!

Yasa dışı işletme yürütmek, kara para aklamak, adam yaralamaya teşebbüs, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan yargılanacak. Suçlu bulunmaları durumunda sekiz yıla kadar hapis cezası alabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
dişçi
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