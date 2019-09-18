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Ailecek hırsızlık! Kuyumcuya gidip yüzük çaldılar

Emre Ekrem Emre Ekrem
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Adana'da bir kuyumcudan ailecek yüzük çalan Sevil A. (51) ile kızı ve damadı yakalandı.

Ailecek hırsızlık! Kuyumcuya gidip yüzük çaldılar

Olay, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevil A., kızı Kibar K. (19) ve Kibar'ın nikahsız eşi Şeyhmus G. (26) kuyumcuya geldi. İş yeri sahibine altın almak istediklerini söyleyen Sevil A., vitrindeki yüzüklere bakmaya başladı. Bu sırada Kibar A. ve Şeyhmus G. kuyumcuyu oyaladı. Sevil A. da tablada bulunan bin 500 lira değerindeki yüzüklerden birini çaldı. Daha sonra şüpheliler alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Kuyumcuya gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasından adreslerine ulaştı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Sevil A. paraya ihtiyacı olduğunu, çaldığı yüzüğü kısa sürede sattığını söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık kuyumcu

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