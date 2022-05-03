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Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız filmi oyuncuları kimdir? Ailecek Şaşkınız filmi hangi kanalda yayınlanacak?

03.05.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailecek Şaşkınız filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Ailecek Şaşkınız komedi türünde film izlemek isteyenlere göre bir yapımdır. Ailecek Şaşkınız filminin konusunu ve oyuncu kadrosuna dair merak detaylar!

Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız filmi oyuncuları kimdir? Ailecek Şaşkınız filmi hangi kanalda yayınlanacak?

Ailecek Şaşkınız filmi Ramazan Bayramı'nda izleyicilerin karşısına çıkacak. Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2018 vizyona giren film Ailecek Şaşkınız'ın konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İşte Ailecek Şaşkınız filmin konusu ve oyuncuları...

AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU NE?

Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir.İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir.

AİLECEK ŞAŞKINIZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ailecek Şaşkınız filminin çekimleri Bursa ilimizde yapılmıştır. Filmin çoğu sahnesinin çekimleri Bursa Mudanya'da gerçekleştirildi. Film genel olarak Bursa, Mudanya, Tirilye, Nilüfer'de çekildi.

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural : Ferhat

Murat Cemcir : Gökhan

Saadet Işıl Aksoy : Elif

Cengiz Bozkurt : Muzaffer

Günay Karacaoğlu : Serap

Çağlar Ertuğrul : Doktor Onay

Bihter Özdemir Dinçel : Betül

Güven Murat Akpınar : Emre

Mustafa Alabora : Zeki

Ayda Aksel : Gamze

Serhat Özcan : Polis Hikmet

Nebil Sayın : Ömer

Cemil Şahin : Hırsız

Yılmaz Gruda : Rıza Bey

AİLECEK ŞAŞKINIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ailecek Şaşkınız filmi bugün 3 Mayıs Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Murat Cemcir
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