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Aileler dikkat: Yeni tehlike kapıda! Sosyal medyada popüler olan oyunu oynarken hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'da bir genç, sosyal medyada popüler olan "çarpışma" oyununu oynarken kafasına aldığı ağır darbe sonucu yaşamını yitirdi. Söz konusu can kaybı, geçen hafta Auckland kentinde düzenlenen "Run It Straight" adlı yarışmanın ardından yaşandı.

Aileler dikkat: Yeni tehlike kapıda! Sosyal medyada popüler olan oyunu oynarken hayatını kaybetti

Yeni Zelanda basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Kuzey Adası'ndaki Palmerston North kentinde yaşayan Ryan Satterthwaite, sosyal medyada trend olup katılımcıların hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan birbirlerine doğru koşup çarpıştıkları "Run It" oyununu arkadaşlarıyla oynadı.

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KAFASINA DARBE ALDI

Tehlikeli olduğu gerekçesiyle tartışmalara yol açan oyun sırasında kafasına ağır darbe alan 19 yaşındaki Satterthwaite, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, Satterthwaite'in ölümünü "trajedi" şeklinde nitelendirerek, "Bu tarz bir oyun ya da etkinliğe katılmayı düşünen herkesi, ciddi güvenlik ve yaralanma risklerini göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz" denildi.

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Olayla ilgili cezai bir durum bulunmadığını belirten yetkililer, konuyla ilgili adli tıp soruşturmasının sürdüğünü kaydetti. Söz konusu can kaybı, geçen hafta Auckland kentinde düzenlenen "Run It Straight" adlı yarışmanın ardından yaşandı. Sekiz kişinin 20 bin Yeni Zelanda doları ödül için yarıştığı etkinlikte, iki kişi bilincini kaybederek hastaneye kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Oyun
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