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  4. Ailesi haber alamadı, kamyonun camı balyozla kırılınca acı gerçek ortaya çıktı

Ailesi haber alamadı, kamyonun camı balyozla kırılınca acı gerçek ortaya çıktı

29.05.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yaşayan ve Van'a yük götüren Yunus Karakaya (27) kullandığı kamyonda ölü olarak bulundu. Yakınları, Yunus Karakaya'yla en son dün akşam telefonla görüştüklerini, rahatsız olduğunu ve yol üzerinde uygun bir yerde durup uyuyacağını söylediğini belirtti.

Ailesi haber alamadı, kamyonun camı balyozla kırılınca acı gerçek ortaya çıktı

Erzurum'da yaşayan ailesi, bir kargo şirketinde çalışan oğulları Yunus Karakaya'dan haber alamayanca Van'ın Erciş ilçesindeki yakınlarını arayarak yardım istedi.

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Yapılan arama çalışmalarında Karakaya'nın kullandığı kamyon, Van-Ağrı kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulundu ve polise haber verildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balyozla camlarını kırıp içine girdiği kamyonda, Karakaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Karakaya'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, cenaze aracıyla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Yakınları, Yunus Karakaya'yla en son dün akşam telefonla görüştüklerini, rahatsız olduğunu ve yol üzerinde uygun bir yerde durup uyuyacağını söylediğini belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Van
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