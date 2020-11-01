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Ailesi İzmir'de olan Bengü: Öyle buz gibi izliyoruz olanı biteni

01.11.2020 14:26 | Son Güncelleme:
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Ailesi İzmir'de olan Bengü: Öyle buz gibi izliyoruz olanı biteni

Ünlü şarkıcı Bengü, ailesinin yaşadığı İzmir - Seferihisar’daki depremle büyük bir panik yaşadığını anlattı. "Elimiz kolumuz bağlı, olanı biteni buz gibi izliyoruz" diyen şarkıcı ailesinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bengü, ailesinin yaşadığı İzmir - Seferihisar’daki depremle yaşadığı paniği ve üzüntüyü dile getirdi.

Anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "İzmirim büyük geçmiş olsun. Allah’ıma bir şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı. Seferihisar Özdere bizim evimizin olduğu yer. Allah’ıma bin şükür ailem sağlıklı. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun. Enkaz altından iyi haberler çıksın" dedi.

Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Endişe, kaygı, korku, hüzün... Acıyı ve tüm bu duyguları sevdiklerinden ve oradan uzaktayken paylaşmaya çalışmak, çaresizce çırpınmak belki de daha mı zor? ‘Gitsek mi’ dedim Selim’e... ‘Daha mı iyi olur’ onu da bilemedim... Elimiz kolumuz bağlı, öyle buz gibi izliyoruz olanı biteni... Bir nefes daha çıksın, kurtulsun o enkazdan diye bekliyoruz...

Tanışmasak da yan yana geçtik belki aynı sokakta çünkü... Belki aynı okula gittik, ne bileyim? Çok ağır geldi bu sefer... Çocukluğum sarsılmış gibi... Allah’ım daha beterini gösterme, enkazdakilere güç ver... Memleketimin her köşesini sen koru… Güzel İzmirim, canın çok yandı... Biz buradan aynı acıyı paylaşıyoruz... Dua ediyoruz... Sabaha kadar nöbetteyiz..."

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