Airfryer çikolatalı pratik kurabiye tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Dışarıda yediğiniz tüm tatları mutfağınızda airfryer ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Airfryer’da birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz tatlı ve tuzlu, ana yemek ya da atıştırmalık tüm tarifleriniz daha lezzetli ve daha sağlıklı olacaktır. Çay ve kahve saatlerinin vazgeçilmezi olan çikolatalı pratik kurabiyeleri de airfryer’da birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Airfryer’da pişirebileceğiniz çikolatalı pratik kurabiye hazırlamak için gerekli olan tarif adımlarını ve en kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif için gerekli olan malzemeler ve yapılışı: