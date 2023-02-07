Airfryer çikolatalı pratik kurabiye tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Dışarıda yediğiniz tüm tatları mutfağınızda airfryer ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Airfryer’da birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz tatlı ve tuzlu, ana yemek ya da atıştırmalık tüm tarifleriniz daha lezzetli ve daha sağlıklı olacaktır. Çay ve kahve saatlerinin vazgeçilmezi olan çikolatalı pratik kurabiyeleri de airfryer’da birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Airfryer’da pişirebileceğiniz çikolatalı pratik kurabiye hazırlamak için gerekli olan tarif adımlarını ve en kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif için gerekli olan malzemeler ve yapılışı:

MALZEMELER 2 yumurta

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı yağ

2 yemek kaşığı kakao

3 su bardağı un

1 su bardağı damla çikolata

TARİF Şeker ve yumurtayı köpürene kadar çırpın.

Yağ ekledikten sonra biraz daha çırpın.

Kuru malzemeleri şeker, yağ ve yumurta karışımına ekleyin.

Elde ettiğiniz hamura elinizle yuvarlak şekiller verin ve hafifçe bastırarak yassılaştırın.

Airfryer’i 180 derecede çalıştırarak ısıtın.

Kurabiyeleri airfryer pişirme kabına dizin

Tüm kurabiyelere eşit olarak dağılacak şekilde damla çikolataları pay edin ve hafifçe bastırın.

15 dakika kadar pişirin.



