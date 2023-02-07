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Airfryer çikolatalı pratik kurabiye tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

02.02.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğünlerinizde tüketebileceğiniz ya da özel yemek davetlerinizde servis edebileceğiniz tüm tatlı ve tuzlu tarifleri airfryer ile kısa süreler içinde pişirebilirsiniz. Airfryer’da hazırlayacağınız çikolatalı pratik kurabiyeleri çayın ya da kahvenin yanında ikramlık olarak sunabilirsiniz. Arzunuza göre pişen kurabiyeleri pudra şekeri ile de süsleyebileceğiniz pratik çikolatalı kurabiye tarifini mutlaka deneyin. Airfryer'da çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Airfryer çikolatalı pratik kurabiye tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 20
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Adet 450kal

Dışarıda yediğiniz tüm tatları mutfağınızda airfryer ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Airfryer’da birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz tatlı ve tuzlu, ana yemek ya da atıştırmalık tüm tarifleriniz daha lezzetli ve daha sağlıklı olacaktır. Çay ve kahve saatlerinin vazgeçilmezi olan çikolatalı pratik kurabiyeleri de airfryer’da birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Airfryer’da pişirebileceğiniz çikolatalı pratik kurabiye hazırlamak için gerekli olan tarif adımlarını ve en kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif için gerekli olan malzemeler ve yapılışı:

MALZEMELER

  • 2 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı kabartma tozu
  • 1 su bardağı yağ
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı damla çikolata

TARİF

  • Şeker ve yumurtayı köpürene kadar çırpın.
  • Yağ ekledikten sonra biraz daha çırpın.
  • Kuru malzemeleri şeker, yağ ve yumurta karışımına ekleyin.
  • Elde ettiğiniz hamura elinizle yuvarlak şekiller verin ve hafifçe bastırarak yassılaştırın.
  • Airfryer’i 180 derecede çalıştırarak ısıtın.
  • Kurabiyeleri airfryer pişirme kabına dizin
  • Tüm kurabiyelere eşit olarak dağılacak şekilde damla çikolataları pay edin ve hafifçe bastırın.
  • 15 dakika kadar pişirin.


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Anahtar Kelimeler:
çikolatalı kurabiye tarif

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