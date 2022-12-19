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Airfryer çıtır tavuk tarifi: Airfryer'da çıtır tavuk nasıl yapılır?

17.12.2022 06:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle kızartılarak hazırlanan çıtır tavuk lezzetli ve pratik bir yemek olarak oldukça popülerdir. Kızartılarak yapılan çıtır tavuğa daha sağlıklı bir alternatif sunan airfryer ile daha az yağlı ve sağlıklı olarak hazırlanabilir. Airfryer'da çıtır tavuk yapmak lezzetli bir yemek hazırlamak için harika bir yöntemdir. Bu tarif sayesinde tavuk göğüs filetolarını kullanarak kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır tavuklar hazırlayabilirsiniz!

Airfryer çıtır tavuk tarifi: Airfryer'da çıtır tavuk nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/100gram 250kal

Airfryer, kolaylıkla evde lezzetli ve az yağlı yemekler yapmanıza imkân sağlayan bir frtitözdür. Hava akımı sayesinde yiyecekleri kızartırken az miktarda yağ kullanılmasını da sağlar. Bu sayede Airfryer çıtır tavuk tarifiyle lezzetli kızartmalar yapmanın yanında daha sağlıklı bir seçenek de elde edebilirsiniz. Bu tarif sayesinde tavuk etinin en yumuşak ve lezzetli bölümü olan göğüs filetolarını kullanarak çıtır tavuk yapabilmenin lezzetine daha pratik varabilirsiniz. Airfryer'da yağsız çıtır tavuk tarifi:

MALZEMELER

  • 4 tane tavuk göğsü
  • 4 tane yumurta
  • 1 su bardağı un
  • Bir çimdik tuz
  • Ekmek kırıntısı veya panko, galeta unu
  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

TARİF

  • Tavukları istediğiniz büyüklükte ve şekilde kesin.
  • Bir kapta 4 tane yumurtayı karıştırın.
  • Bir diğer kaba un ve tuz ekleyip karıştırın.
  • Tavuk parçalarını önce una batırın ve fazlasını silkin.
  • Unladığınız tavuk parçalarını yumurtaya sonra da ekmek kırığı ya da pankoya batırın.
  • Tüm tavuklar için un - yumurta - panko sırasını izleyin.
  • Tavukların hepsini hazırladıktan sonra bir tepsiye dizip derin dondurucuda 1-2 saat dondurun. Bu daha iyi kızarmalarını sağlar.
  • Airfryer'i tavuk modunda çalıştırın.
  • Dondurduğunuz tavuk parçalarını airfryer haznesine dizin.
  • Dizdiğiniz tavukların üzerine fırça yardımıyla biraz sıvı yağ sürün.
  • Hazneyi yerleştirin ve 15 dakika olacak şekilde pişirmeye başlayın.
  • Her 2-3 dakikada bir hazneyi çıkarıp sallayın ta da tavukları ters düz edin.
  • Tavuklar piştikten sonra sıcak olarak servis edin.


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