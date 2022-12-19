Airfryer çıtır tavuk tarifi: Airfryer'da çıtır tavuk nasıl yapılır?

Airfryer, kolaylıkla evde lezzetli ve az yağlı yemekler yapmanıza imkân sağlayan bir frtitözdür. Hava akımı sayesinde yiyecekleri kızartırken az miktarda yağ kullanılmasını da sağlar. Bu sayede Airfryer çıtır tavuk tarifiyle lezzetli kızartmalar yapmanın yanında daha sağlıklı bir seçenek de elde edebilirsiniz. Bu tarif sayesinde tavuk etinin en yumuşak ve lezzetli bölümü olan göğüs filetolarını kullanarak çıtır tavuk yapabilmenin lezzetine daha pratik varabilirsiniz. Airfryer'da yağsız çıtır tavuk tarifi: