Airfryer'da palamut tarifi: Airfryer'da palamut nasıl yapılır?

Son zamanların en gözde mutfak aleti olan Airfryer ile tüm yemekler, tatlılar atıştırmalıklar ve ara öğünler hem çok kısa süreler içinde hazırlanabiliyor hem de çok daha lezzetli ve sağlıklı olarak pişebiliyor. İşte Airfryer ile harikalar yaratabileceğiniz palamut tarifi!
Airfryer ile çok kısa süre içinde enfes sofralar hazırlayabilir, çeşit çeşit yiyecekler pişirebilirsiniz. Vereceğiniz bir yemek davetinde deniz ürünleri menüsü yapacaksanız da yine Airfryer kullanabilirsiniz. İşte Airfryer’da palamut tarifi!
MALZEMELER
2 palamut
3 kaşık zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
1 kase arpacık soğan
1 kase çeri domates
TARİF
Bir kapta palamut ve sebzeler hariç diğer malzemeleri karıştırın.
Palamutları temizleyip dilimleyin ve sosa bulayın.
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