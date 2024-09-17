Airfryer'da palamut tarifi: Airfryer'da palamut nasıl yapılır?

Airfryer ile çok kısa süre içinde enfes sofralar hazırlayabilir, çeşit çeşit yiyecekler pişirebilirsiniz. Vereceğiniz bir yemek davetinde deniz ürünleri menüsü yapacaksanız da yine Airfryer kullanabilirsiniz. İşte Airfryer’da palamut tarifi!

MALZEMELER 2 palamut

3 kaşık zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 kase arpacık soğan

1 kase çeri domates