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Airfryer'da palamut tarifi: Airfryer'da palamut nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.09.2024 01:37
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Son zamanların en gözde mutfak aleti olan Airfryer ile tüm yemekler, tatlılar atıştırmalıklar ve ara öğünler hem çok kısa süreler içinde hazırlanabiliyor hem de çok daha lezzetli ve sağlıklı olarak pişebiliyor. İşte Airfryer ile harikalar yaratabileceğiniz palamut tarifi!

Airfryer'da palamut tarifi: Airfryer'da palamut nasıl yapılır?
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Kaç adet 2
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 350kal

Airfryer ile çok kısa süre içinde enfes sofralar hazırlayabilir, çeşit çeşit yiyecekler pişirebilirsiniz. Vereceğiniz bir yemek davetinde deniz ürünleri menüsü yapacaksanız da yine Airfryer kullanabilirsiniz. İşte Airfryer’da palamut tarifi!

MALZEMELER

  • 2 palamut
  • 3 kaşık zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 kase arpacık soğan
  • 1 kase çeri domates

TARİF

  • Bir kapta palamut ve sebzeler hariç diğer malzemeleri karıştırın.
  • Palamutları temizleyip dilimleyin ve sosa bulayın.
  • Airfryer haznesine sosladığınız palamutları yerleştirin.
  • Soğan ve domatesleri dilimleyip yerleştirin.
  • Arpacık soğanları da ekleyin.
  • Sıcak Airfryer’da 180 derecede balık modunda 10 dakika kadar pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
palamut tarif
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