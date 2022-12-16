Airfryer dev pancake tarifi: Airfryer'da dev pancake nasıl yapılır?

Özellikle son yıllarda Türk kahvaltılarında tercih edilen pancake’yi küçük, orta ve büyük boyutlarda yapabilirsiniz. Airfryer’de pişirdiğiniz dev boyutta pancakeler daha az yağlı ve daha lezzetli olacaktır. Sizinle paylaştığımız tarifte Airfryer’da kısa zaman içinde hazırlayabileceğiniz dev pancake’yi tercihe göre bal, taze meyveler ya da pudra şekeri ile de servis edebilirsiniz. Ancak dev pancake yancılarını damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Dev pancake’yi Airfryer’da pişirebilmek için şu tarifi uygulayabilirsiniz:

MALZEMELER 1 tane yumurta

Yarım çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1.5 çay bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaçığı vanilin

Bir çimdik tuz

Bal

Tercih ettiğiniz meyveler

Pudra şekeri

TARİF Derin bir kapta yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağ ekleyip tekrar karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve şeker ekleyip karıştırın.

Airfryer'i kek modunda çalıştırın ve 5 dakika ısınmasını bekleyin.

Airfryer tepsisine sıvı yap sürün ve tüm pancake harcını içine dökün.

Tepsiyi ısınan hazneye koyun ve hazneyi kapatın.

Süreyi 12 dakika olarak ayarların.

Pancake'in üzeri kızarana kadar pişirin.

Pancake'i bir tabağa alın ve üzerine pudra şekeri, bal ve tercih ettiğiniz meyvelerle süsleyerek servis edin.



