Airfryer dev pancake tarifi: Airfryer'da dev pancake nasıl yapılır?

Özellikle son yıllarda Türk kahvaltılarında tercih edilen pancake’yi küçük, orta ve büyük boyutlarda yapabilirsiniz. Airfryer’de pişirdiğiniz dev boyutta pancakeler daha az yağlı ve daha lezzetli olacaktır. Sizinle paylaştığımız tarifte Airfryer’da kısa zaman içinde hazırlayabileceğiniz dev pancake’yi tercihe göre bal, taze meyveler ya da pudra şekeri ile de servis edebilirsiniz. Ancak dev pancake yancılarını damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Dev pancake’yi Airfryer’da pişirebilmek için şu tarifi uygulayabilirsiniz: