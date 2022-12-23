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Airfryer ekmek tarifi: Airfryer'da ekmek nasıl yapılır?

22.12.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar sabahı sıcacık ekmek kokusuyla uyanmak ve kahvaltıyı o sıcacık ekmekle yapmak neredeyse herkesin vazgeçilmezi. Kahvaltının yanı sıra akşam yemeklerinde de yemeklerin yanında yediğimiz sıcacık ekmeği fırına gitmeden ya da evde çok fazla zahmete girmeden airfryer'da da yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yemek ve tatlıların yanı sıra ekmeği de airfryer'da pişirebilirsiniz.

Airfryer ekmek tarifi: Airfryer'da ekmek nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/100gram 264kal

Bütün yemeklerinizi ve tatlılarınızı Airfryer’da çok daha lezzetli ve daha sağlıklı olarak pişirebilirsiniz. Sadece yemek, tatlı ve atıştırmalıklarınızı değil çeşitli hamur işlerini ve farklı türde ekmekleri de Airfriyer ile hazırlayarak servis edebilirsiniz. Birçok besini hazır almak yerine evde yapmayı tercih edenlerdenseniz Airfryer ile 25 dakika içinde ekmek de hazırlayabilirsiniz. Farklı tür unlar kullanarak tam buğday, chia tohumlu, yulaflı, kepekli ya da çavdarlı gibi farklı türden ekmekler pişirebilirsiniz. İstediğiniz malzemelerle çeşitlendirebileceğiniz Airfryer de kolayca pişirebileceğiniz en pratik ekmek tarifi:

MALZEMELER

  • 1 su bardağı tam buğday unu
  • 1 su bardağı beyaz un
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

TARİF

  • Geniş bir kaba unları ekleyin ve üzerine mayayı da ekleyip karıştırın.
  • 1 bardak suyu toz karışıma ekleyip karıştırın.
  • Hamurun üstünü kapatıp en az 1 saat dinlendirin.
  • 1 tatlı kaşığı tuzu 1 yemek kaşığı tuzla karıştırıp dinlendirdiğiniz hamura ekleyin.
  • Hamuru katlayarak tuzu yedirin ancak hamuru yoğurmayın.
  • 30 dakika kadar hamuru dinlendirin.
  • Tezgâha biraz un serpip hamuru alın.
  • Hamuru biraz katlayarak havasını alın.
  • Hamura şekil verdikten sonra airfryer haznesine yerleştirin.
  • Airfryer'ı 200 derecede çalıştırın.
  • 20-25 dakika kadar pişirin.
  • Ekmek piştikten sonra dilimleyip servis edin.


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