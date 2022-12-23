Airfryer ekmek tarifi: Airfryer'da ekmek nasıl yapılır?

Bütün yemeklerinizi ve tatlılarınızı Airfryer’da çok daha lezzetli ve daha sağlıklı olarak pişirebilirsiniz. Sadece yemek, tatlı ve atıştırmalıklarınızı değil çeşitli hamur işlerini ve farklı türde ekmekleri de Airfriyer ile hazırlayarak servis edebilirsiniz. Birçok besini hazır almak yerine evde yapmayı tercih edenlerdenseniz Airfryer ile 25 dakika içinde ekmek de hazırlayabilirsiniz. Farklı tür unlar kullanarak tam buğday, chia tohumlu, yulaflı, kepekli ya da çavdarlı gibi farklı türden ekmekler pişirebilirsiniz. İstediğiniz malzemelerle çeşitlendirebileceğiniz Airfryer de kolayca pişirebileceğiniz en pratik ekmek tarifi: