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Airfryer elma dilim patates tarifi: Airfryer'da elma dilim patates nasıl yapılır?

30.01.2023 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakların en gözde aletleri arasında yerini alan Airfryer ile kızartmalarınızı çok daha az yağlı ve çok daha lezzetli olarak pişirebilirsiniz. En sevilen atıştırmalıklardan biri olan elma dilim patates yapmak için de Airfryer kullanabilir ve birkaç dakika içinde hazırlayarak servis edebilirsiniz.

Airfryer elma dilim patates tarifi: Airfryer'da elma dilim patates nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/100gram 50kal

Özellikle çocuklar tarafından en sık tercih edilen lezzetlerden biri olan elma dilim patatesler hazırlamak için Airfryer kullanabilirsiniz. Bu sayede daha lezzetli ve daha az kalorili patatesler pişirebilirsiniz. Özel davetlerde, ev partilerinde ya da öğünlerde sunabileceğiniz elma dilim patatesler pişirmek için Airfryer tercih ederek pişirme işlemi için harcayacağınız zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz ve sevdiğiniz baharatları kullanarak pişirebileceğiniz bir elma dilim tarifi için gerekli olan malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu malzemeleri arzunuza göre çeşitlendirerek verilen adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Yanına yoğurt, köfte ya da başka tatlar katarak sunumlarınızı renklendirebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 5 adet patates
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • Tercihe göre kullanılabilecek yarımşar çay kaşığı baharat (Karabiber, pul biber, kekik, kimyon, nane vb.)

TARİF

  • Patatesleri iyice temizleyin.
  • Patatesleri kabuklu olarak dilimleyin.
  • Tercihe göre seçtiğiniz baharatları, tuzu ve yağı karıştırarak bir sos elde edin.
  • Patatesleri bu sos ile özdeşleşene dek karıştırın.
  • Airfryer’i 200 derecede çalıştırın.
  • Airfryer’in haznesine patatesleri yerleştirin.
  • 20 dakika kadar kontrol ederek pişirin.
  • Arzuya göre yoğurt ile de servis edebilirsiniz.


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