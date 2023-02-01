Airfryer elma dilim patates tarifi: Airfryer'da elma dilim patates nasıl yapılır?

Özellikle çocuklar tarafından en sık tercih edilen lezzetlerden biri olan elma dilim patatesler hazırlamak için Airfryer kullanabilirsiniz. Bu sayede daha lezzetli ve daha az kalorili patatesler pişirebilirsiniz. Özel davetlerde, ev partilerinde ya da öğünlerde sunabileceğiniz elma dilim patatesler pişirmek için Airfryer tercih ederek pişirme işlemi için harcayacağınız zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz ve sevdiğiniz baharatları kullanarak pişirebileceğiniz bir elma dilim tarifi için gerekli olan malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu malzemeleri arzunuza göre çeşitlendirerek verilen adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Yanına yoğurt, köfte ya da başka tatlar katarak sunumlarınızı renklendirebilirsiniz.

MALZEMELER 5 adet patates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 diş ezilmiş sarımsak

Tercihe göre kullanılabilecek yarımşar çay kaşığı baharat (Karabiber, pul biber, kekik, kimyon, nane vb.)

TARİF Patatesleri iyice temizleyin.

Patatesleri kabuklu olarak dilimleyin.

Tercihe göre seçtiğiniz baharatları, tuzu ve yağı karıştırarak bir sos elde edin.

Patatesleri bu sos ile özdeşleşene dek karıştırın.

Airfryer’i 200 derecede çalıştırın.

Airfryer’in haznesine patatesleri yerleştirin.

20 dakika kadar kontrol ederek pişirin.

Arzuya göre yoğurt ile de servis edebilirsiniz.



