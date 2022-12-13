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Airfryer hamsi kızartma tarifi: Airfryer'da hamsi kızartma nasıl yapılır?

12.12.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamsi kızartmanın çeşitli yöntemleri vardır. İster tavada ister fırında ister airfryer'da hazırlayabilirsiniz. Hamsi kızartmasını airfryer kullanarak yapmak daha kısa ve pratiktir ayrıca daha az bir yağla lezzetine varabilirsiniz. Airfryer'da hamsi kızartma tarifi, diğer tarifler arasında en basit ve pratik olduğunu söylemek mümkündür. Airfryer'da hamsi kızartma tarif sayesinde en pratik şekilde lezzetli hamsi kızartmasının tadını çıkarabilirsiniz.

Airfryer hamsi kızartma tarifi: Airfryer'da hamsi kızartma nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 250kal

Airfryer kullanarak hamsi kızartmak, lezzetli bir akşam yemeği hazırlamak için mükemmel bir seçenek olabilir. Ayrıca bu tarif basit malzemeler kullanılarak ve kısa bir sürede hazırlanabildiği için, pratik bir alternatif olabilir. İstediğiniz baharatları ekleyerek kızartmanın lezzetine biraz daha farklı bir not katarak lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Airfryer'da hazırlayacağınız hamsi kızartması hem daha az yağlı olacaktır hem de balık kokusunun da minimum seviyede olmasını sağlayacaktır. Airfryer'da hamsi kızartma tarifi:

MALZEMELER

  • 500 gr hamsi (kişi sayısına göre değişebilir)
  • 3/4 su bardağı mısır unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Limon

TARİF

  • Hamsileri tuzlayın ve bir süzgeçte 10 dakika bekletin.
  • Daha sonra hamsileri kurulayın, isterseniz kılçıklarını temizleyebilirsiniz.
  • Küçük bir kaba mısır unu koyun ve hamsilerinizi mısır ununa iyice bulayın. Un, hamsilerin daha çıtır olmasını sağlar.
  • Airfryer'ı balık modunda çalıştırın ve 3 dakika kadar ısınmasını bekleyin.
  • Airfryer'ın haznesini bir fırça yardımıyla yağlayın.
  • Una buladığınız hamsileri airfryer'ın haznesine yerleştirin.
  • Balıkların üzerine de biraz yağ sürün ve hazneyi yerleştirerek pişirmeye başlayın.
  • Pişirme işlemi sırasında 2-3 dakikada bir hazneyi çıkartıp sallayın.
  • Yaklaşık 10-15 dakika kadar kızartın ve sık sık karıştırarak, hamsilerinizin her tarafı eşit bir şekilde kızartılmasını sağlayın.
  • Kızartma işlemini tamamladıktan sonra, hamsilerinizi airfryer kabından çıkarın ve servis tabağına alın.
  • Hamsilerin üzerine limon sıkıp servis edin.


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