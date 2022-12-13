Airfryer hamsi kızartma tarifi: Airfryer'da hamsi kızartma nasıl yapılır?

Airfryer kullanarak hamsi kızartmak, lezzetli bir akşam yemeği hazırlamak için mükemmel bir seçenek olabilir. Ayrıca bu tarif basit malzemeler kullanılarak ve kısa bir sürede hazırlanabildiği için, pratik bir alternatif olabilir. İstediğiniz baharatları ekleyerek kızartmanın lezzetine biraz daha farklı bir not katarak lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Airfryer'da hazırlayacağınız hamsi kızartması hem daha az yağlı olacaktır hem de balık kokusunun da minimum seviyede olmasını sağlayacaktır. Airfryer'da hamsi kızartma tarifi: