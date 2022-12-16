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Airfryer içli köfte tarifi: Airfryer'da içli köfte nasıl yapılır?

16.12.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yöresel yemekler zamanla popülerliğini arttırarak Türk mutfağında yerini edinmiş ve diğer yörelerde de mutfağa girmiştir. Aslen Arap mutfağına has olan içli köfte de bu tarifler arasında yer alır. Birkaç aşamada yapılan içli köfteyi Airfryer ile daha lezzetli ve daha az yağlı olarak pişirmek mümkündür.

Airfryer içli köfte tarifi: Airfryer'da içli köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 15
Hazırlık Süresi 45dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Adet 337kal

Türkiye’de en çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yapılan içli köfte Türk mutfağına Arap mutfağından geçmiş bir lezzettir. Hazırlaması biraz zahmetli olan iç köfteyi daha az yağ kullanarak airfryer'da yaklaşık on beş dakika içinde kolayca pişirilebilirsiniz. Airfryer’da yapacağınız içli köfte daha az yağlı ve daha lezzetli olacaktır. Tercihinize göre acılı ya da acısız olarak hazırlayabilir, akşam yemeklerinizde ya da özel davetlerinizde servis edebilirsiniz. Airfryer ile pratik olarak pişirebileceğiniz içli köfte tarifimiz:

MALZEMELER

  • 300 gram dana eti
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 tane soğan
  • Yarım tatlı kaşığı salça
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz, pul biber, karabiber
  • Tercihe göre ceviz
  • 1.5 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı soğuk su

TARİF

  • Soğanları küçük küçük doğrayın ve tavada kavurun.
  • Kavurduğunuz soğana kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu çekene kadar kavurun.
  • Salça ekleyin ve kavurun.
  • İç harç kuru olduysa biraz su ekleyebilirsiniz.
  • Kıyma harcıma baharatları, maydanozu ve isteğe bağlı ceviz ekleyin.
  • İç harcı soğumaya bırakın.
  • İnce bulguru 1 bardak soğuk suyla ıslatın.
  • Bulgur suyu çekince içine salça, baharat ve tuz ekleyip yoğurun.
  • Yoğururken azar azar su ekleyin.
  • En son un ekleyip bir daha yoğurun.
  • Bulgur karışımından cevizden büyük parçalar alın ve baş parmak yardımıyla içi boş olacak şekilde açın.
  • Açtığınız hamurun içine kıymalı harçtan ekleyin ve kapatın.
  • Hem hamur hem de kıyma harcı bitene kadar bu işleme devam edin.
  • Hazırladığınız içli köfteleri Airfryer kabının içine dizin.
  • Airfryer'ı 180-200 dereceye ayarlayın ve köfteleri pişirin.
  • Köftelerin pişme süresi ve içeriğine göre değişebilir ama 15-20 dakika kadar pişirmek yeterlidir.
  • Köfteler piştiğinde, Airfryer kabını açın ve köfteleri çıkartın.
  • Köfteleri bir servis tabağına yerleştirin ve servis edin.


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