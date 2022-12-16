Airfryer içli köfte tarifi: Airfryer'da içli köfte nasıl yapılır?

Türkiye’de en çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yapılan içli köfte Türk mutfağına Arap mutfağından geçmiş bir lezzettir. Hazırlaması biraz zahmetli olan iç köfteyi daha az yağ kullanarak airfryer'da yaklaşık on beş dakika içinde kolayca pişirilebilirsiniz. Airfryer’da yapacağınız içli köfte daha az yağlı ve daha lezzetli olacaktır. Tercihinize göre acılı ya da acısız olarak hazırlayabilir, akşam yemeklerinizde ya da özel davetlerinizde servis edebilirsiniz. Airfryer ile pratik olarak pişirebileceğiniz içli köfte tarifimiz: