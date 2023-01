Özel günler ya da öğünleriniz için hazırlayabileceğiniz pratik tarifleri airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Karabiberli biftek tarifini de evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Airfryer’da pişirebileceğiniz karabiberli biftek tarifinde etin ne kadar pişmesini istiyorsanız zamanlamayı ona göre seçebilirsiniz. iyi pişmiş bir et için 15 dakika, orta pişmiş et için 12 dakika ve az pişmiş et için 10 dakika pişirebilirsiniz. Airfryer'da karabiberli biftek tarifi:

MALZEMELER 4 adet dana biftek

8 top karabiber

Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

TARİF Top karabiberleri havanda dövün ve parçalayın.

Biftekleri bir tepsiye alın.

Bifteklerin iki tarafını da tuzlayın ve yağlayın.

Toz hâline getirdiğiniz karabiberlerle biftekleri iyice harmanlayın.

Biftekleri 30 dakika dinlendirin.

Airfryer’i 200 derecede çalıştırın.

Airfryer’in pişirme haznesine biftekleri yerleştirin.

15 dakika pişirin ve servis edin.