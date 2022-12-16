Airfryer limonlu levrek tarifi: Airfryer'da limonlu levrek nasıl yapılır?

Levrek fileto ise levrek balığının en yumuşak ve en lezzetli parçalarından biridir. Airfryer’de birkaç dakika içinde kolaylıkla pişirebileceğiniz limonlu levrek fileto, limon suyunun taze ve aromatik lezzetiyle levrek filetolarının yumuşaklığını birleştirerek daha da lezzetlendirilir. Limonlu levrek fileto, beyaz et sevenler için lezzetli ve besleyici bir seçenektir. İsterseniz levrek filetolarınızı servis ederken limon dilimleri, taze biber, zeytinyağlı fesleğen gibi yancılar da ekleyebilirsiniz. Airfryer'da limonlu levrek tarifi: