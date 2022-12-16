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Airfryer limonlu levrek tarifi: Airfryer'da limonlu levrek nasıl yapılır?

16.12.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafif ve lezzetli bir öğün için genel olarak balık tercih edilir. Levrek en çabuk pişen balıklardan biridir. Limonlu levrek fileto, levrek balığından yapılan ve marine edilerek hazırlanan bir yemektir. Airfryer ile pişirilen levrek daha hızlı zamanda hazırlanır ve tadı da daha lezzetli olur. Ayrıca yağ oranı da daha azdır ve airfryer ile balık pişirdiğiniz zaman mutfağınızda yoğun balık kokusu oluşmaz.

Airfryer limonlu levrek tarifi: Airfryer'da limonlu levrek nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 8dk
Kalori/100gram 100kal

Levrek fileto ise levrek balığının en yumuşak ve en lezzetli parçalarından biridir. Airfryer’de birkaç dakika içinde kolaylıkla pişirebileceğiniz limonlu levrek fileto, limon suyunun taze ve aromatik lezzetiyle levrek filetolarının yumuşaklığını birleştirerek daha da lezzetlendirilir. Limonlu levrek fileto, beyaz et sevenler için lezzetli ve besleyici bir seçenektir. İsterseniz levrek filetolarınızı servis ederken limon dilimleri, taze biber, zeytinyağlı fesleğen gibi yancılar da ekleyebilirsiniz. Airfryer'da limonlu levrek tarifi:

MALZEMELER

  • 2 adet levrek fileto
  • Yarım çay kaşığı tuz, karabiber, kekik ve tercih ettiğiniz baharatlar
  • 2 adet limonun suyu
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

TARİF

  • Öncelikle levrek filetolarınızı bir kâsede marine edin.
  • Marine etme işlemine tercih ettiğiniz baharatları (örneğin: tuz, karabiber, kimyon, kekik vb.), limon suyu ve zeytinyağı ekleyin.
  • Bu karışımı filetolara iyice yedirin ve en az 30 dakika bekletin.
  • Limonları halka şeklinde dilimleyin.
  • Airfryer'i balık modunda çalıştırın ve 3 dakika ısınması için bekleyin.
  • Airfryer'ın haznesine iki tane limon dilimi koyun ve üzerine 1 tane fileto yerleştirin.
  • Her fileto için filetonun altına 2 tane limon dilimi koyun. Filetonun deri kısmı üstte kalmalı.
  • Filetoları yerleştirdikten sonra hazneyi takın ve pişirmeye başlayın.
  • Yaklaşık 7-8 dakika pişirin.
  • Pişen filetoları çıkarın ve servis tabağına alarak servis edin.


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